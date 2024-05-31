Yapı Kredi kartları yeniden dağıttı: Emekli promosyon rakamlarını arttırdı. Yapı Kredi güncel emekli promosyon rakamı ne kadar?

Emekli promosyon rakamlarına olan ilgi son dönemlerde bir hayli artış gösterirken milyonlarca emekli vatandaş en yüksek emekli promosyonuna sahip olabilmek için bankaları yakından takip ediyor.

Yapı Kredi'den emeklileri sevindirecek hamle ise gecikmedi, Yapı Kredi emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu.

İşte Yapı Kredi'nin güncel emekli promosyon rakamlarındaki son durumu...