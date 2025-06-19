BYD Rakiplerini Çıldırttı: 22 Modelde Görülmedik İndirim!
Elektrikli araç sektörünün önemli oyuncularından BYD, Mayıs ayının sonunda büyük bir kampanya başlatarak tam 22 farklı modelinde önemli fiyat indirimlerine gitti.
Kaynak: Haber Merkezi
BYD, bazı araçlardaki indirim oranları yüzde 30’un üzerine çıkarken, bu stratejik adımın temelinde şirketin 2025 hedeflerine ulaşma planı yatıyor. BYD, bu yıl sonunda 5,5 milyon araç satışı gerçekleştirmeyi amaçlıyor.
Ancak yılın ilk dört ayında satış artışı yalnızca yüzde 15 seviyesinde kaldı.
REKABET ATEŞİ DİĞER MARKALARI DA SARDI
BYD’nin başlattığı fiyat indirimleri kısa sürede sektörde dalga etkisi yarattı. Chery, Leapmotor ve IM Motors gibi Çin’in önde gelen markaları da benzer fiyat düzenlemelerine giderek rekabetin dozunu artırdı. Bu gelişmeler, halihazırda devam eden fiyat rekabetinin yeni ve daha sert bir aşamaya geçtiğine işaret ediyor.
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE İSTİKRAR ENDİŞESİ
Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM), 31 Mayıs’ta yaptığı değerlendirmede, sektördeki fiyat kırma yarışının uzun vadede ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti. Özellikle daralan kâr marjları ve sürdürülebilirlik sorunu, otomotiv sektörünün geleceği açısından endişe verici sinyaller üretiyor.
BYD’nin başlattığı bu indirim dalgası, yalnızca şirketin değil, Çin otomotiv endüstrisinin küresel rekabetteki konumunu da etkileyebilecek bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.