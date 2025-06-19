BYD Rakiplerini Çıldırttı: 22 Modelde Görülmedik İndirim!

REKABET ATEŞİ DİĞER MARKALARI DA SARDI

BYD’nin başlattığı fiyat indirimleri kısa sürede sektörde dalga etkisi yarattı. Chery, Leapmotor ve IM Motors gibi Çin’in önde gelen markaları da benzer fiyat düzenlemelerine giderek rekabetin dozunu artırdı. Bu gelişmeler, halihazırda devam eden fiyat rekabetinin yeni ve daha sert bir aşamaya geçtiğine işaret ediyor.