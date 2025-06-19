SSK, Bağkur ve Tüm Emekliler Yaşadı: O Ödemelere Zam Geldi

Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca emekli, maaş artışlarının yanı sıra bankalardan alabilecekleri promosyon ödemelerini de merakla takip ediyor. Rekabetin hız kesmeden devam ettiği bankacılık sektöründe, emeklileri kendine çekmek isteyen bankalar promosyon tutarlarını bir kez daha güncelledi. SGK emeklisinin en çok araştırdığı konulardan biri haline gelen "Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?" sorusu, yeni açıklanan rakamlarla netlik kazandı.