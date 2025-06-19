SSK, Bağkur ve Tüm Emekliler Yaşadı: O Ödemelere Zam Geldi
SSK, Bağkur ve tüm emekliler için banka promosyonları yükseldi. Bazı bankalar ödemelerini 27 bin TL’ye kadar çıkarttı. En yüksek promosyonu sunan bankalar arasında Yapı Kredi ve Vakıfbank öne çıkarken, diğer bankalar da cazip kampanyalarla yarışa dahil oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca emekli, maaş artışlarının yanı sıra bankalardan alabilecekleri promosyon ödemelerini de merakla takip ediyor. Rekabetin hız kesmeden devam ettiği bankacılık sektöründe, emeklileri kendine çekmek isteyen bankalar promosyon tutarlarını bir kez daha güncelledi. SGK emeklisinin en çok araştırdığı konulardan biri haline gelen "Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?" sorusu, yeni açıklanan rakamlarla netlik kazandı.
BANKALAR ARASI PROMOSYON YARIŞI KIZIŞTI
Emekli maaşlarını kendi bankalarından almak isteyen emeklilere cazip fırsatlar sunan bankalar, 2025 yılı itibarıyla promosyon tutarlarını artırdı. Bazı bankalar sadece nakit ödeme yaparken, bazıları nakit promosyonun yanında çeşitli ek bonuslar da veriyor.
İşte banka banka güncel promosyon tutarları:
YAPI KREDİ
Emekli maaşını Yapı Kredi’ye taşıyanlara toplamda 27.000 TL’ye varan promosyon imkanı sunuluyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, emeklilere 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon ve 6.000 TL’ye kadar bonus olmak üzere toplamda 21.000 TL’ye varan ödeme sağlıyor.
İŞ BANKASI
SGK emeklileri, İş Bankası’na maaş taşıdıklarında 21.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor.
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
TEB de emeklilere 21.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.
HALKBANK
Emekli maaşını Halkbank üzerinden alanlara 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank, emeklilere 20.400 TL’ye kadar ödeme imkanı tanıyor.
DENİZBANK
Denizbank da emekli maaşını kendi bünyesine taşıyanlara 20.000 TL’ye kadar promosyon veriyor.
ING TÜRKİYE
ING, 2025 promosyon kampanyasında toplamda 25.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
KUVEYT TÜRK
Katılım bankacılığı hizmeti veren Kuveyt Türk, emekli müşterilerine 18.000 TL’ye kadar ödeme sağlıyor.
VAKIFBANK
Vakıfbank, SGK emekli maaşını bankasına taşıyanlara 27.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası ise maaş müşterilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sunuyor.