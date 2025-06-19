Herkesin İşe Yaramaz Dediği İşi Yaptı, Köşeyi Döndü! Şimdi 1 Kutusunu 3 Bin TL'ye Satıyor
Eskiden işe yaramaz denilerek çöpe atılıyordu, şimdi kilosu 3 bin liraya satılıyor. Arıların doğadan topladığı polenlerle ürettiği arı ekmeği, yüksek protein içeriği ve şifa deposu özellikleriyle hem üreticinin yüzünü güldürüyor hem de sağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdesi oluyor.
Kaynak: İHA
Geçmişte bal üreticileri tarafından işe yaramaz görülerek çöpe atılan arı ekmeği, bugün adeta altın değerinde satılıyor. Yüksek besin değeriyle öne çıkan bu özel ürün, şimdi kilosu 3 bin liradan alıcı buluyor ve arıcılara yeni bir gelir kapısı sunuyor.
ET DEĞERİNDE PROTEİN, ŞİFA DEPOSU BİR GIDA
Arıların, çiçeklerden topladıkları poleni kovana taşıyarak kendi enzimleriyle fermente etmesi sonucu oluşan arı ekmeği, içerdiği 22’den fazla amino asitle tam bir protein deposu. Bal üreticilerine göre, sadece bir çay kaşığı arı ekmeği, yaklaşık 1 kilo kırmızı etin içerdiği protein kadar besin değeri taşıyor.
Diyet yapanlar, bağışıklığını güçlendirmek isteyenler ve çocuklarının sağlıklı gelişimini önemseyen aileler tarafından tercih edilen arı ekmeği, aynı zamanda pek çok hastalığa karşı da destekleyici bir rol üstleniyor.
“DAHA ÖNCE ÇÖPE GİDİYORDU, ŞİMDİ ALTIN KADAR DEĞERLİ”
25 yıldır arıcılık yapan Engin Ekinci, arı ekmeğine yönelik ilginin her geçen yıl arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Eskiden arı ekmeğinin kıymeti bilinmezdi, üretim yapılmazdı ve çöp olarak atılırdı. Oysa arı ekmeği, arılar için olduğu kadar insanlar için de vazgeçilmez bir doğal kaynak.
İçeriğinde yüksek oranda protein, vitamin ve mineraller var. Özellikle akciğer hastalıklarından, prostat rahatsızlıklarına kadar birçok alanda faydası olduğuna inanılıyor."
DOĞADAN GELEN GÜÇLÜ TAKVİYE
Tamamen doğal yollarla üretilen arı ekmeği, artık hem sağlık hem de ekonomik açıdan büyük bir değere sahip. Yerli üreticilerin ilgisinin artmasıyla birlikte, bu özel gıda market raflarında değil, doğrudan üreticilerden temin ediliyor. Arı ekmeği, doğadan gelen en saf ve güçlü destekleyici besinlerden biri olarak dikkat çekiyor.