Tüysüz Hasat Başladı: Ne Çöpü Kalıyor Ne Sapı! Her Biri Altın Değerinde Satılıyor

Tekirdağ’a özgü coğrafi işaretli Yapıncak üzümünün narin ve tüysüz yapraklarının hasadına başlandı. Halk arasında “kınalı yapıncak” olarak bilinen bu özel üzüm çeşidinin yaprakları, sarmalık olarak Türk mutfağında ayrıcalıklı bir yere sahip. Sabah ve akşam saatlerinde yapılan hasatla toplanan yapraklar, hem taze hem de salamura olarak satışa sunuluyor.