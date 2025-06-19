Tüysüz Hasat Başladı: Ne Çöpü Kalıyor Ne Sapı! Her Biri Altın Değerinde Satılıyor
Tüysüz, ince ve az damarlı yapısıyla zeytinyağlı sarmaların gözdesi olan Yapıncak asma yaprağında hasat dönemi başladı. Hem sapının hem çöpünün yendiği coğrafi işaretli bu özel ürün, Tekirdağ’dan Türkiye’nin dört bir yanına taze ve salamura olarak gönderiliyor.
Kaynak: AA
Tekirdağ’a özgü coğrafi işaretli Yapıncak üzümünün narin ve tüysüz yapraklarının hasadına başlandı. Halk arasında “kınalı yapıncak” olarak bilinen bu özel üzüm çeşidinin yaprakları, sarmalık olarak Türk mutfağında ayrıcalıklı bir yere sahip. Sabah ve akşam saatlerinde yapılan hasatla toplanan yapraklar, hem taze hem de salamura olarak satışa sunuluyor.
TÜYSÜZ, İNCE VE AZ DAMARLI YAPRAK SARMA İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN
Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Gamze Uysal Seçkin, Yapıncak yaprağını değerli kılan temel özellikleri tüysüzlüğü, ince yapısı ve az damarlı oluşu olarak sıraladı. Seçkin, bu özelliklerin sarmalık yaprakta aranan nitelikler olduğunu vurgulayarak, “Lezzetli sarmanın sırrı bu yaprakta gizli” dedi.
COĞRAFİ İŞARET İLE DEĞERİ ARTTI
2020 yılında “Tekirdağ Yapıncak Salamura Asma Yaprağı” adıyla Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret alan ürün, sadece Tekirdağ’da değil, farklı şehirlerde de rağbet görüyor. Seçkin, coğrafi işaretin Yapıncak yaprağının bilinirliğini artırdığını ve üreticiye ekonomik anlamda katkı sağladığını belirtti.
SALAMURA YAPRAK NASIL YAPILIR?
Yapraklar, hasat edildikten sonra zaman kaybetmeden salamura sürecine alınıyor. Yüzde 10 tuz ve yüzde 1 limon tozu içeren özel salamura suyu hazırlanıyor, ardından yıkanan yapraklar bu karışıma konularak 4-5 hafta fermantasyona bırakılıyor. Fermantasyon tamamlandıktan sonra süzülen yapraklar 500 gramlık paketler halinde satışa sunuluyor. Tüm işlem Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde gerçekleştiriliyor.
1 TON HASAT BEKLENİYOR
1990 yılında milli üzüm çeşitleri arasında yerini alan Yapıncak üzümünün bu yılki yaprak hasadının 1 tona ulaşması hedefleniyor. Kent genelindeki hasadın yaklaşık 1 ay boyunca devam edeceği belirtiliyor. Gerek geleneksel mutfakta gerekse tarımsal üretimde önemli bir yer edinen Yapıncak yaprağı, Trakya’nın gastronomik mirasını yaşatmaya devam ediyor.