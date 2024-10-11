Türkiye'nin Ünlü Kozmetik Markası İflas Etti: Tüm Şubeleri Tek Tek Kapatılacak

Her kadının çantasında bulunan ve kadınların severek kullandığı Türkiye'nin ünlü kozmetik markası iflas etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'nin Ünlü Kozmetik Markası İflas Etti: Tüm Şubeleri Tek Tek Kapatılacak - Resim: 1

Her kadının çantasında bulunan ünlü kozmetik devi iflas etti. Kozmetik maskeler, tonikler ve şampuanlar gibi ürünleriyle tanınan dev firma, 100'ün üzerinde ürün üretimi gerçekleştiriyordu. Dev marka son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldı.

İstihdamı ve ihracat katkısıyla dikkat çeken ünlü marka,Türkiye’nin kozmetik sektöründeki önemli oyunculardan biriydi. Mahkemenin bu kararı, şirketin iflasını onayladı ve bu durum, çalışanlar ve tedarikçiler için yeni belirsizlikler yarattı.

Kaynak: Haber Merkezi

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