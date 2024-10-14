Türkiye'nin Giyim Devi İflasın Pençesinde: Şirkete Kayyım Atanacak

Küresel ekonomik krizin etkileri, birçok şirketi iflasın eşiğine getirirken, Türkiye’nin önde gelen tekstil markalarından biri daha zor günler geçiriyor. Yıllardır şık ve kaliteli giyim koleksiyonlarıyla adından söz ettiren moda devi, New York ve Roma gibi büyük şehirlerde mağaza açma planları yapıyordu. Ancak, yaşanan ekonomik dalgalanmalar, firmanın mali durumunu olumsuz etkiledi.

Ünlü moda devi, alacaklarına karşılık olarak İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirketin talebini onaylayarak konkordato ilanını kabul etti. Sürecin devamında yönetime kayyım atanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi