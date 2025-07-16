Otomotiv Devine Toplu Dava Şoku: Araç Donanımında Büyük Skandal! Müşteriler Tazminat İçin Sıraya Girdi

MAZDA’DAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Şirket cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bazı tüketiciler, Mazda’nın bu sorunu kamuoyuna duyurmak yerine arka planda çözmeye çalıştığını iddia ediyor. Dava dosyasında, bu hatalı bilgilendirme nedeniyle markadan tazminat ve caydırıcı yaptırım talep ediliyor.