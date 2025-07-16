Otomotiv Devine Toplu Dava Şoku: Araç Donanımında Büyük Skandal! Müşteriler Tazminat İçin Sıraya Girdi
Japon otomobil devi Mazda, ABD’de ciddi bir tüketici kriziyle karşı karşıya. 2025 model Mazda3 araçlarında yer alan teknik etiketlerde, donanım bilgileriyle aracın gerçek özellikleri arasındaki uyumsuzluk büyük tepki topladı. Donanım farklılıklarını fark eden tüketiciler, markaya karşı toplu dava açtı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de satışa sunulan Mazda3 modellerinde yer alan ve "Monroney etiketi" olarak bilinen resmi bilgilendirme belgelerinde, sekiz hoparlörlü gelişmiş ses sistemi ve HD radyo gibi özelliklerin bulunduğu belirtiliyordu. Ancak birçok araçta yalnızca altı hoparlör olduğu ve HD radyo sistemine rastlanmadığı ortaya çıktı.
TÜKETİCİLER TEPKİLİ: “BİZE YANLIŞ BİLGİ VERİLDİ”
Illinois’te yaşayan bir tüketici olan Kyle Johanson, Mazda3 aracında ses sistemini inceledikten sonra donanımda eksiklik fark etti. Bunun üzerine markayla iletişime geçen Johanson, bir Mazda yetkilisinin bu durumun "etiket hatasından" kaynaklandığını söylediğini öne sürdü. Ancak birçok tüketici, bu açıklamayı yetersiz buldu ve hukuki süreci başlattı.
13 MODEL ETKİLENİYOR
Toplu dava sürecine dahil edilen donanım farklılıklarının, 2025 model Mazda3 ailesinde yer alan toplam 13 farklı versiyonu kapsadığı bildirildi. Eksik donanımla gündeme gelen bazı modeller şunlar:
Mazda3 2.5 S Sedan
Mazda3 2.5 S Hatchback
Mazda3 2.5 S Select Sport Sedan
Mazda3 2.5 S Preferred Hatchback
Mazda3 2.5 S Preferred Sedan
Bu modellerde tüketicilerin beklediği özelliklerin sunulmadığı, bu durumun yanıltıcı satışa yol açtığı iddia ediliyor.
MAZDA’DAN RESMİ AÇIKLAMA YOK
Şirket cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bazı tüketiciler, Mazda’nın bu sorunu kamuoyuna duyurmak yerine arka planda çözmeye çalıştığını iddia ediyor. Dava dosyasında, bu hatalı bilgilendirme nedeniyle markadan tazminat ve caydırıcı yaptırım talep ediliyor.
SEKTÖRDE EMSAL OLABİLİR
Mazda’nın yaşadığı bu etiket krizi, otomotiv dünyasında tüketici hakları açısından önemli bir örnek teşkil edebilir. Mahkemeden çıkacak karar, diğer üreticilerin de ürün bilgilerini daha dikkatli hazırlamasını zorunlu hale getirebilir.