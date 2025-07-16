Sıfır Masrafla Günde 1.200 TL Kazanıyorlar: Tatile Gider Gibi İşe Gidiyorlar, 37 Derece Sıcakta Çalışıyorlar
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak hasadı tüm hızıyla sürüyor. 37 dereceyi bulan sıcağa rağmen tarlalarda çalışan kadın işçiler, zorlu şartlara aldırmadan hem geçimlerini sağlıyor hem de üretimin yükünü sırtlıyor.
Kaynak: İHA
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, coğrafi işaretle tescillenen dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının hasadı hız kesmeden devam ediyor. 37 dereceyi aşan sıcaklığa rağmen tarlalarda çalışan kadın işçiler, tüm zorluklara rağmen işlerini hem severek hem de büyük bir azimle sürdürüyor.
TARLAYA TATİLE GİDER GİBİ GELİYORUZ
Günün ilk ışıklarıyla birlikte sarımsak tarlalarına giden kadınlar, günlük 1.200 TL yevmiye karşılığında saatlerce kavurucu güneşin altında çalışıyor. Ancak onların anlattıklarına göre bu zorlu çalışma, bir zorunluluktan ziyade bir nevi yaşam biçimine dönüşmüş durumda.
Günlükçi başkanlığı yapan Aliye Güllü, sıcak havaya rağmen işlerini keyifle yaptıklarını dile getirerek, "Her sabah tatile gidiyormuşuz gibi tarlaya geliyoruz. Sarımsağımız bereketli, sezon güzel geçiyor. Ev sahiplerimiz sağ olsun, bizi sıkmadan çalıştırıyorlar, serin içecekler ikram ediyorlar. Bu sayede motive oluyoruz. Ekim sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"KADINLAR DAHA SABIRLI VE DİSİPLİNLİ"
Kadın işçilerin erkeklere kıyasla daha titiz ve özverili çalıştığını vurgulayan Güllü, kadınların tarlada daha istikrarlı olduğunu belirtti. Güllü, "Elbette erkek işçiler de var ama kadınlar bu işte daha sabırlı. Erkekler her işi yapabildiği için tarla işine fazla yönelmiyor" dedi.
YILLARIN TECRÜBESİYLE SICAĞA ALIŞKINLAR
15 yıldır sarımsak tarlalarında çalışan Hacer Topçu ise sıcak havalara artık alıştıklarını söylüyor. "Havalar elbette sıcak ama bu işe yabancı değiliz. Ev sahiplerimiz de anlayışlı, bizi zorlamadan çalıştırıyorlar. Yevmiyelerimizi zamanında alıyoruz, bu da bizim için büyük bir motivasyon" sözleriyle çalışma koşullarını özetliyor.
Taşköprü’nün verimli topraklarında ter döken bu kadınlar, emekleriyle sadece sarımsak değil, aynı zamanda dayanışma, azim ve üretim kültürünü de yaşatıyor. Hasat sona erdikten sonra sarımsağın temizliği ve kurutma süreciyle mesaileri kasım ortasına kadar devam edecek.