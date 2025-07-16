Sıfır Masrafla Günde 1.200 TL Kazanıyorlar: Tatile Gider Gibi İşe Gidiyorlar, 37 Derece Sıcakta Çalışıyorlar

"KADINLAR DAHA SABIRLI VE DİSİPLİNLİ"

Kadın işçilerin erkeklere kıyasla daha titiz ve özverili çalıştığını vurgulayan Güllü, kadınların tarlada daha istikrarlı olduğunu belirtti. Güllü, "Elbette erkek işçiler de var ama kadınlar bu işte daha sabırlı. Erkekler her işi yapabildiği için tarla işine fazla yönelmiyor" dedi.