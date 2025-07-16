Nissan’dan Kapanma Kararı: 2.400 İşçinin Çalıştığı Fabrikasına Kilit Vuracak

KÜRESEL YENİDEN YAPILANDIRMA HAMLESİ

Nissan, sadece Japonya'da değil, küresel çapta da iş gücünü küçültme planlarını sürdürüyor. Şirket, bu yılın başlarında yaptığı açıklamayla dünya genelindeki iş gücünün yaklaşık %15’ini, yani yaklaşık 20 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.