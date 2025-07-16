Nissan’dan Kapanma Kararı: 2.400 İşçinin Çalıştığı Fabrikasına Kilit Vuracak
Japon otomotiv devi Nissan, üretim faaliyetlerinde radikal bir değişikliğe gidiyor. Şirket, Tokyo’nun güneyindeki Kanagawa bölgesinde yer alan Oppama fabrikasında araç üretimine 2027 mali yılı sonunda son vereceğini açıkladı. Alınan bu kararla birlikte yaklaşık 2.400 çalışan doğrudan etkilenecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Nissan tarafından yapılan resmi açıklamada, Oppama tesisinde üretilen tüm araçların Japonya’nın güneybatısındaki Fukuoka Eyaleti’nde bulunan Nissan Motor Kyushu fabrikasına aktarılacağı belirtildi. Şirketin bu stratejik hamlesiyle üretim maliyetlerini düşürme ve verimliliği artırma hedefinde olduğu vurgulandı.
MODEL ÜRETİMLERİ KAYDIRILIYOR
Açıklamada, “Model üretimlerinin Kyushu fabrikasına kaydırılmasıyla birlikte, Japonya’daki üretim ağımızı daha sürdürülebilir ve rekabetçi hale getirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerine yer verildi. Kapanma sürecine ilişkin mali detayların ise Temmuz ayı sonunda paylaşılması beklenen ilk çeyrek finansal raporda kamuoyuna sunulacağı bildirildi.
KÜRESEL YENİDEN YAPILANDIRMA HAMLESİ
Nissan, sadece Japonya'da değil, küresel çapta da iş gücünü küçültme planlarını sürdürüyor. Şirket, bu yılın başlarında yaptığı açıklamayla dünya genelindeki iş gücünün yaklaşık %15’ini, yani yaklaşık 20 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.
Yeniden yapılanma stratejisi kapsamında alınan kararlar, şirketin maliyetleri düşürerek uzun vadeli büyümesini koruma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak söz konusu adımlar, çalışanlar ve yerel ekonomiler açısından ciddi etkiler yaratıyor.
Oppama fabrikasının kapatılmasının ardından gözler, Nissan’ın diğer üretim tesislerinde nasıl bir yol haritası izleyeceğine çevrildi.