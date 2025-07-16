Türkiye'nin Ünlü Çikolata Markasının İçinden Çıktı: Marketlerden Toplatılıyor
İngiltere Gıda Standartları Ajansı, Türkiye’de üretilen Neosis marka çikolataların ambalajında yer fıstığı uyarısı bulunmadığı için ürünleri geri çağırdı. Alerjisi olanlar için ciddi risk taşıyan çikolataların 95 gramlık barları piyasadan çekiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Gıda güvenliğiyle ilgili uyarılar son dönemde artarken, bu kez gündeme Türkiye'de üretilen ve yurt dışında satılan ünlü çikolata markası geldi. İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), Neosis Schokolade Love of Dubai adlı çikolatalar için geri çağırma kararı aldı. Kararın nedeninin ise ambalaj üzerindeki kritik bir bilgilendirme eksikliği olduğu belirtildi.
AMBALAJDA YER FISTIĞI UYARISI YOK
İngiliz yetkililer tarafından yapılan açıklamada, söz konusu çikolataların yer fıstığı içerdiği, ancak bu bilginin ürün etiketinde belirtilmediği ifade edildi. Bu durumun, yer fıstığı alerjisi olan tüketiciler için ciddi sağlık riski oluşturduğu vurgulandı.
ÜRÜNLER MARKETLERDEN GERİ TOPLATILIYOR
İngiltere genelindeki market ve satış noktalarında bulunan 95 gramlık barlar, şirket tarafından piyasadan geri çekiliyor. FSA, ürünün satın alınmış olması durumunda, tüketicilerin çikolatayı evde imha etmelerini ve yerel Ticaret Standartları birimiyle ya da Kuzey İrlanda’daki Çevre Sağlığı yetkilileriyle iletişime geçmelerini öneriyor.
TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR, DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR
Söz konusu çikolataların üretimi Türkiye’de yapılıyor ve birçok ülkeye ihraç ediliyor. Bu nedenle yaşanan durum yalnızca İngiltere ile sınırlı kalmayabilir. Gıda güvenliği açısından önem taşıyan bu gelişme, üretim süreçlerinde etiketleme ve içerik bildiriminin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.