Türkiye'nin Ünlü Çikolata Markasının İçinden Çıktı: Marketlerden Toplatılıyor

AMBALAJDA YER FISTIĞI UYARISI YOK

İngiliz yetkililer tarafından yapılan açıklamada, söz konusu çikolataların yer fıstığı içerdiği, ancak bu bilginin ürün etiketinde belirtilmediği ifade edildi. Bu durumun, yer fıstığı alerjisi olan tüketiciler için ciddi sağlık riski oluşturduğu vurgulandı.

ÜRÜNLER MARKETLERDEN GERİ TOPLATILIYOR

İngiltere genelindeki market ve satış noktalarında bulunan 95 gramlık barlar, şirket tarafından piyasadan geri çekiliyor. FSA, ürünün satın alınmış olması durumunda, tüketicilerin çikolatayı evde imha etmelerini ve yerel Ticaret Standartları birimiyle ya da Kuzey İrlanda’daki Çevre Sağlığı yetkilileriyle iletişime geçmelerini öneriyor.