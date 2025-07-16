İsa Karakaş Asgari Ücret İçin Net Tarih Verdi, 'Kaçınılmaz' Sonu Açıkladı
Asgari ücretin enflasyon karşısında erimesiyle birlikte, milyonlarca çalışanın gözü hükümetten gelecek olası bir zam haberine çevrildi. Konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’e yaptığı açıklamada, mevcut ekonomik tabloyu değerlendirerek hükümetin Eylül ayında asgari ücrette iyileştirmeye gidebileceğini söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Karakaş, Ocak 2024’ten bu yana yaşanan fiyat artışlarının, asgari ücretlinin alım gücünü ciddi şekilde zayıflattığını belirtti. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde 17.002 TL’lik mevcut asgari ücretle yaşamın mümkün olmadığını dile getiren Karakaş, “Kira, gıda ve ulaşım gibi temel ihtiyaçları karşılamak neredeyse imkânsız hale geldi” dedi.
'SATIN ALMA GÜCÜ YÜZDE 5'iN ÜZERİNDE DÜŞTÜ'
Asgari ücretin enflasyon karşısında hızla değer kaybettiğini vurgulayan Karakaş, yılın başından bu yana ücretin satın alma gücünde yüzde 5’in üzerinde bir düşüş yaşandığını ifade etti. Bu durumun çalışanlar üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti.
'İNANILMAZ BİR MAKAS AÇILDI'
Karakaş, sadece asgari ücretlilerin değil, özel sektör çalışanları ile kamu personeli arasındaki maaş farkının da giderek büyüdüğünü kaydetti. Karakaş, “Geçen yıldan beri güncelleme yapılmadığı için kamu işçileriyle özel sektör çalışanları arasında inanılmaz bir makas açıldı” dedi.
EYLÜL AYI KRİTİK OLABİLİR
Yaşanan gelişmelerin ardından hükümetin bu tabloya kayıtsız kalamayacağını savunan SGK uzmanı, “Hükümetin eylül ayında bir düzeltme yapması kaçınılmaz.” diyerek, ara zam beklentilerinin yeniden gündeme gelebileceğine işaret etti.