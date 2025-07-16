İsa Karakaş Asgari Ücret İçin Net Tarih Verdi, 'Kaçınılmaz' Sonu Açıkladı

'İNANILMAZ BİR MAKAS AÇILDI'

Karakaş, sadece asgari ücretlilerin değil, özel sektör çalışanları ile kamu personeli arasındaki maaş farkının da giderek büyüdüğünü kaydetti. Karakaş, “Geçen yıldan beri güncelleme yapılmadığı için kamu işçileriyle özel sektör çalışanları arasında inanılmaz bir makas açıldı” dedi.