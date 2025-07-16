QR Kodu Okutanlar Cebinizi Kontrol Edin! Dijitalde Yeni Tehlike Göründü

KODU OKUTMADAN ÖNCE KAYNAĞINA BAKIN

Kaspersky uzmanları, bu risklere karşı kullanıcıların özellikle kamuya açık alanlardaki QR kodlara temkinli yaklaşmasını öneriyor. Kodun kaynağını doğrulamak, bağlantının URL’sini kontrol etmek, hiçbir şekilde kişisel ya da finansal bilgi paylaşmamak büyük önem taşıyor. Kullanıcıların ayrıca güvenilir güvenlik yazılımları kullanarak cihazlarını koruma altına almaları gerektiği de vurgulanıyor.

Kaspersky META Tüketici Kanalı Başkanı Seifallah Jedidi, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “QR kodlar artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Ancak bu kolaylığın arkasında büyük bir risk de var. Kullanıcılar güvenli kullanım kurallarını öğrenmeden bu kodlara dokunmamalı” ifadelerini kullandı.