QR Kodu Okutanlar Cebinizi Kontrol Edin! Dijitalde Yeni Tehlike Göründü
Günlük yaşamın her alanında karşımıza çıkan QR kodlar, pratik kullanımının yanı sıra siber tehditlerle de anılmaya başladı. Kaspersky'nin yayınladığı yeni uyarıya göre, masum görünen bu kare kodlar, bilinçsiz kullanıldığında kullanıcıları dolandırıcılığa açık hale getiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Restoran menülerinden müze biletlerine, fatura ödemelerinden otopark sistemlerine kadar hayatımıza entegre olan QR kodlar; uygulama indirme, ödeme yapma, internet sitesi açma, kampanya katılımı ya da bağış gibi işlemlerde sıklıkla tercih ediliyor. Ancak bu kolaylık, siber saldırganlar için de yeni bir kapı aralıyor.
ŞİFRELER, KART BİLGİLERİ, KİŞİSEL VERİLER TEHLİKEDE
Uzmanlar, QR kodların kötü niyetli kişiler tarafından manipüle edilerek sahte internet sitelerine yönlendirme amacıyla kullanılabildiğini belirtiyor. Saldırganlar, kullanıcıları bankalar ya da popüler dijital platformlar gibi görünen sahte sitelere çekerek giriş bilgilerini ele geçirebiliyor. Kimi zaman QR kod üzerinden dolandırıcıların hazırladığı zararlı yazılımlar da cihazlara sızabiliyor. Bu yazılımlar, özellikle korumasız cihazlarda geri dönüşü zor güvenlik açıklarına neden olabiliyor.
SAHTE KAMPANYALARLA PARA TUZAĞI KURULUYOR
Siber dolandırıcılar, yılbaşı, bayram gibi özel dönemlerde ya da cazip indirim vaatleriyle sahte QR kodlar oluşturuyor. Bu kodlar aracılığıyla kullanıcılar farkında olmadan dolandırıcıların hesaplarına para aktarabiliyor. Dahası, QR kodlar kimi zaman cihazları doğrudan siber korsanların kontrolündeki Wi-Fi ağlarına bağlayarak kullanıcıların iletişimlerini de tehlikeye atabiliyor.
KODU OKUTMADAN ÖNCE KAYNAĞINA BAKIN
Kaspersky uzmanları, bu risklere karşı kullanıcıların özellikle kamuya açık alanlardaki QR kodlara temkinli yaklaşmasını öneriyor. Kodun kaynağını doğrulamak, bağlantının URL’sini kontrol etmek, hiçbir şekilde kişisel ya da finansal bilgi paylaşmamak büyük önem taşıyor. Kullanıcıların ayrıca güvenilir güvenlik yazılımları kullanarak cihazlarını koruma altına almaları gerektiği de vurgulanıyor.
Kaspersky META Tüketici Kanalı Başkanı Seifallah Jedidi, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “QR kodlar artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Ancak bu kolaylığın arkasında büyük bir risk de var. Kullanıcılar güvenli kullanım kurallarını öğrenmeden bu kodlara dokunmamalı” ifadelerini kullandı.