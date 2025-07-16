Futbol Dünyasından Doğmuştu: Lüks Moda Markası İflas Etti! BALR Kapılarını Kapatıyor

SON ÇABALAR DA SONUÇSUZ KALDI

BALR’ın ana şirketi Juramy, markayı ayakta tutmak için son bir hamleyle 2024 yılında 10 milyon euroluk yatırım daha gerçekleştirdi. Ancak geçmişte yapılan 11 milyon euroluk yatırım gibi bu son hamle de BALR’ı iflastan kurtaramadı. Şirket, kapanma sürecinde marka haklarının küçük bir kısmını üçüncü taraflara devretti.