Futbol Dünyasından Doğmuştu: Lüks Moda Markası İflas Etti! BALR Kapılarını Kapatıyor
Futbol yıldızlarının tarzını modaya dönüştüren dünyaca ünlü giyim markası BALR, finansal krizi aşamayarak iflas ettiğini duyurdu. 2013 yılında eski Hollanda Milli Takımı oyuncusu Demy de Zeeuw tarafından kurulan marka, pandemi sonrası yaşanan ekonomik sıkıntılar ve artan borç yükü nedeniyle faaliyetlerine son verme kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Futbolculardan ilham alan yaşam tarzını koleksiyonlarına yansıtan BALR, özellikle gençler arasında büyük bir popülerlik yakalamıştı. Ünlü futbolcuların sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla görülen marka, tişört, ayakkabı ve çanta gibi ürünlerle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak yükseliş uzun sürmedi.
COVID BALR'I DA VURDU
Pandeminin ardından satışlarda yaşanan sert düşüş, BALR’ın mali dengesini bozdu. 2023 yılında şirketin brüt kârı 4,6 milyon eurodan 3,9 milyon euroya geriledi. Kâr marjları %15 oranında küçülürken, net zarar ise 1,7 milyon euroyu aştı. Markanın vergi borcu ise 6,7 milyon euroya kadar yükseldi.
SON ÇABALAR DA SONUÇSUZ KALDI
BALR’ın ana şirketi Juramy, markayı ayakta tutmak için son bir hamleyle 2024 yılında 10 milyon euroluk yatırım daha gerçekleştirdi. Ancak geçmişte yapılan 11 milyon euroluk yatırım gibi bu son hamle de BALR’ı iflastan kurtaramadı. Şirket, kapanma sürecinde marka haklarının küçük bir kısmını üçüncü taraflara devretti.
433 PLATFORMU YOLA DEVAM EDECEK
BALR ile aynı çatı altında yer alan sosyal medya fenomeni 433 ise faaliyetlerine aralıksız devam edecek. Aylık 350 milyon kullanıcıya ulaşan platform, özellikle futbol içerikleriyle genç kitleler arasında güçlü bir etki yaratıyor. Şirketin CEO’su Juul Manders, yaptığı açıklamada, “Yüksek maliyetler, düşen satışlar ve COVID sonrası oluşan borç yükü BALR’ın sonunu hazırladı. Bundan sonra tüm odağımızı 433’ün büyümesine yönlendireceğiz” dedi.