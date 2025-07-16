Türkiye'nin 47 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu: TOKİ'den Dev Kampanya, 72 Ay Vadeyle Ev Sahibi Olma Fırsatı

AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Konutlar için açık artırma: 30 Temmuz Çarşamba

İş yerleri için açık artırma: 31 Temmuz Perşembe

Saat: Her iki gün için de 10.30

Yer: Bilkent Otel ve Konferans Merkezi (Ankara) ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası

Ayrıca teklif vermek isteyenler, ihaleye online olarak da katılabilecek. Elektronik başvurular emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden alınacak.