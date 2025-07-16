Türkiye'nin 47 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu: TOKİ'den Dev Kampanya, 72 Ay Vadeyle Ev Sahibi Olma Fırsatı
TOKİ, 47 ildeki 508 taşınmazı 30-31 Temmuz tarihlerinde açık artırmayla satışa çıkarıyor. 158 konut yüzde 25 peşin 72 ay vade, 350 iş yeri ise yüzde 15 peşin 120 ay taksitle alınabilecek.
Kaynak: AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir satış duyurusu yaptı. TOKİ mülkiyetinde bulunan toplam 508 taşınmaz, 30-31 Temmuz tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Yapılacak ihaleyle birlikte 47 ildeki taşınmazlar, vatandaşların peşin ya da vadeli ödeme seçenekleriyle sahip olabileceği şekilde alıcılara sunulacak.
34 İLDE 158 KONUT SATIŞA SUNULACAK
TOKİ, 158 konutu 34 farklı ilde satışa çıkaracak. Bu konutlar, açık artırmada isteklinin tercihine göre yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade seçeneğiyle alınabilecek.
Konutların satışa sunulacağı iller şu şekilde:
Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Niğde, Sinop, Trabzon, Tunceli, Yozgat.
30 İLDE 350 İŞ YERİ ALICI BEKLİYOR
Ayrıca TOKİ, 30 ilde toplam 350 iş yerini satışa sunacak. İş yerlerinin satışı için iki farklı vade seçeneği bulunuyor:
Yüzde 30 peşin + 60 ay vade
Yüzde 15 peşin + 120 ay taksit
İş yerlerinin yer aldığı iller ise şöyle:
Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat.
AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?
Konutlar için açık artırma: 30 Temmuz Çarşamba
İş yerleri için açık artırma: 31 Temmuz Perşembe
Saat: Her iki gün için de 10.30
Yer: Bilkent Otel ve Konferans Merkezi (Ankara) ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası
Ayrıca teklif vermek isteyenler, ihaleye online olarak da katılabilecek. Elektronik başvurular emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden alınacak.