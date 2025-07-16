Türkiye'de Sadece O İlde Çıkıyor, Her Parçası Servet Değeri Taşıyor: Göreni Büyülüyor, ABD, Almanya, Katar Kapış Kapış Alıyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir’in açıklamasına göre, oniks mermer lüks ve pahalı ürün kategorisinde yer alıyor ve genellikle ekonomik düzeyi yüksek ülkelerde tercih ediliyor. Sivas'a özgü sarı traverten ile birlikte çıkarılan bu taş, hem iç piyasada hem de ihracatta önemli bir yer tutuyor.