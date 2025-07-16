Türkiye'de Sadece O İlde Çıkıyor, Her Parçası Servet Değeri Taşıyor: Göreni Büyülüyor, ABD, Almanya, Katar Kapış Kapış Alıyor
Sivas'ın doğal zenginliklerinden biri olan oniks mermer, yüksek ışık geçirgenliği ve benzersiz desenleriyle dikkat çekiyor. Avrupa’dan Amerika’ya, Orta Doğu’dan Asya’ya kadar birçok ülkeye ihraç edilen bu değerli taş, hem lüks projelerde hem de dekoratif tasarımlarda yoğun ilgi görüyor.
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Sivas’ın Sıcak Çermik bölgesinden çıkarılan, nadir bulunan ve yüksek görselliğiyle dikkat çeken oniks mermer, dünya pazarında büyük ilgi görüyor. Özellikle desenleri, ışık geçirgenliği ve dayanıklılığı ile öne çıkan bu özel taş ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Çin, Hindistan, Katar, BAE ve Suudi Arabistan gibi ülkelere gönderiliyor.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir’in açıklamasına göre, oniks mermer lüks ve pahalı ürün kategorisinde yer alıyor ve genellikle ekonomik düzeyi yüksek ülkelerde tercih ediliyor. Sivas'a özgü sarı traverten ile birlikte çıkarılan bu taş, hem iç piyasada hem de ihracatta önemli bir yer tutuyor.
LÜKSÜN YENİ ADRESİ ONİKS MERMER
Özellikle butik tasarımlarda ve dekoratif ürünlerde tercih edilen oniks mermer, masa, sehpa, süs eşyaları ve duvar panelleri gibi alanlarda kullanılıyor. Sarı travertenle birlikte çıkarılan bu özel taş, şeffaf yapısı sayesinde ışığı geçirebiliyor ve estetik olarak oldukça çarpıcı bir görüntü sunuyor.
HEM GÖRSEL, HEM ÇEVRESEL DUYARLILIK
1988’den bu yana üretim yapılan ocakta, hiçbir çevresel zararın olmadığını vurgulayan Başkan Özdemir, doğaya karşı duyarlılıkla hareket ettiklerini belirtti. Binlerce çam ve meyve ağacının yanı sıra lavanta bahçesi oluşturduklarını da ifade eden Özdemir, lavantalardan elde edilen yağ ile misafirlerine kokulu ikramlar sunduklarını söyledi.
100 YILLIK REZERV VAR, ÜRETİM PLANLI YAPILIYOR
Sivas'ta yaklaşık 70-80 milyon dolar seviyesinde yıllık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Özdemir, taşın yüzde 50’sinin dış pazara gönderildiğini, kalan kısmının ise iç piyasada değerlendirildiğini söyledi. Çin ve Hindistan gibi ülkelerle hammadde üzerinden çalışıldığını, yüksek vergiler nedeniyle bu ülkelere mamul ihracatının zor olduğunu da ekledi.
SİVAS’TAN DÜNYAYA DOĞAL GÜZELLİK
En fazla ihracatın ABD’ye yapıldığını belirten Özdemir, Avrupa ülkeleri arasında ise Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya’nın ön planda olduğunu kaydetti. Ayrıca Orta Doğu ülkelerinden Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan da Sivas taşına ilgi gösteriyor.
Doğadan gelen bu nadide taş, hem estetik görünümüyle hem de sürdürülebilir üretim anlayışıyla dikkat çekiyor. Oniks mermeri, Sivas’ın ihracat gücünü artırırken Türkiye’nin doğal zenginliklerini dünya vitrinine taşımaya devam ediyor.