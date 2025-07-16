Otomotiv Patronu Tehlikeyi İtiraf Etti, Sektör İkiye Bölündü! 'Tam Bir Felaket Olur'

Avrupa'da içten yanmalı motorlu yeni araçlara son verilmesi hedefi, çevresel sürdürülebilirlik adına atılmış bir adım olarak görülüyor. Ancak BMW’nin tepe yöneticisi Zipse, bu yaklaşımın sadece egzoz emisyonlarına odaklandığını ve geniş çerçeveden bakılmadığını savunuyor.

“2035’te yürürlüğe girmesi beklenen bu yasak, mevcut haliyle devam ederse sektör için yıkım anlamına gelir” ifadelerini kullanan Zipse, Avrupa otomotiv sanayisinin küresel rekabet gücünün bu kararla zayıflayabileceğini ifade etti.