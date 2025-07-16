Otomotiv Patronu Tehlikeyi İtiraf Etti, Sektör İkiye Bölündü! 'Tam Bir Felaket Olur'
Avrupa Birliği’nin 2035 yılı itibarıyla yeni içten yanmalı motorlu araçların satışını yasaklama planı, otomotiv sektöründe büyük yankı uyandırdı. Elektrikli mobiliteye geçişi hızlandırmayı amaçlayan düzenlemeye karşı çıkan isimlere, otomotiv dünyasının önde gelenlerinden biri daha eklendi. BMW CEO’su Oliver Zipse, bu kararın otomotiv endüstrisini ciddi risklerle karşı karşıya bırakacağını vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa'da içten yanmalı motorlu yeni araçlara son verilmesi hedefi, çevresel sürdürülebilirlik adına atılmış bir adım olarak görülüyor. Ancak BMW’nin tepe yöneticisi Zipse, bu yaklaşımın sadece egzoz emisyonlarına odaklandığını ve geniş çerçeveden bakılmadığını savunuyor.
“2035’te yürürlüğe girmesi beklenen bu yasak, mevcut haliyle devam ederse sektör için yıkım anlamına gelir” ifadelerini kullanan Zipse, Avrupa otomotiv sanayisinin küresel rekabet gücünün bu kararla zayıflayabileceğini ifade etti.
'YASAK DEĞİL, DENGE GEREKLİ'
Zipse, kararın otomobil üreticilerini yalnızca batarya teknolojisine yönlendirmekle kalmayıp aynı zamanda Ar-Ge yatırımlarını da baltalayacağını savundu. CEO, sürdürülebilirliğin yalnızca aracın kullanım aşamasıyla sınırlı olmadığını, üretim sürecinden enerji kaynaklarına, geri dönüşümden lojistiğe kadar tüm ekosistemin dikkate alınması gerektiğini söyledi.
TARTIŞMALAR BÜYÜYOR
AB’nin iklim hedefleri doğrultusunda hayata geçirmeyi planladığı bu düzenleme, çevre savunucuları tarafından desteklense de otomotiv sektöründen gelen sert tepkiler dikkat çekiyor. Özellikle Almanya gibi otomobil üretiminde lider ülkelerden gelen eleştiriler, önümüzdeki süreçte bu kararın yeniden değerlendirilmesi için baskı oluşturabilir.