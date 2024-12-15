Tüm Emeklilere 17 Bin Lira Verilecek! SSK, Bağ-Kur ve 4C'liler Yaşadı
SSK, Bağ-Kur ve milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişme Akbank tarafından açıklandı. Başvuru yapan 17 bin lira alacak. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yıl öncesinde emeklilere önemli bir finansal destek sunuluyor. Akbank, Aralık 2024’te güncellediği emekli promosyonu kampanyasıyla, SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklilerine 17.500 TL’ye kadar ek ödeme fırsatı tanıyor. Bu promosyonlar, maaşlarını Akbank’a taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhütle sunulurken, kredi kartı kullanıcılarına ayrıca 2.500 TL chip para verilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR
Emekli maaşını Akbank’a taşıyan emekliler, 12.000 TL ile 15.000 TL arasında ek ödeme alacak. Ayrıca, Akbank kredi kartını kullanan emekliler, 2.500 TL chip para kazanabilecek.
Başvurular Akbank’ın mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Başvuru yapan emekliler, aynı zamanda faizsiz kredi imkanından da yararlanabiliyor. Bu kredi kampanyası, 45.000 TL’ye kadar faizsiz kredi sunuyor.
FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI
Akbank, emeklilere faizsiz kredi kampanyası kapsamında 45.000 TL’ye kadar kredi imkânı sağlıyor. Ancak, bu kampanyadan faydalanabilmek için Akbank’a yeni müşteri olma şartı bulunuyor.