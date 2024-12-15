Tüm Emeklilere 17 Bin Lira Verilecek! SSK, Bağ-Kur ve 4C'liler Yaşadı

Yeni yıl öncesinde emeklilere önemli bir finansal destek sunuluyor. Akbank, Aralık 2024’te güncellediği emekli promosyonu kampanyasıyla, SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklilerine 17.500 TL’ye kadar ek ödeme fırsatı tanıyor. Bu promosyonlar, maaşlarını Akbank’a taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhütle sunulurken, kredi kartı kullanıcılarına ayrıca 2.500 TL chip para verilecek.