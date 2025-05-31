Evinin Boş Odasında Yetiştiriyor, Kilosu 1.500 TL'ye Satıyor! Çabuk Büyüyor, Paraya Para Demiyor
Balıkesir’de üretilen Kral İstiridye mantarı, yüksek kazanç potansiyeliyle üreticilerin yeni gözdesi haline geldi. Köylüler, evlerinin boş bir odasında yetiştirdikleri bu mantarın kilosunu 1.500 TL’ye satarak hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de kendilerine ek gelir kapısı oluşturuyor.
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Balıkesir’de üretilen yüksek katma değerli mantar türleri, üreticilere hem kazanç kapısı oldu hem de bölge ekonomisini canlandırdı. Özellikle Kral İstiridye mantarı, gastronomideki yerinin yanı sıra üreticilere sağladığı gelirle de dikkat çekti. Köylülerin evlerinin boş bir odasında ya da bodrum katlarında yetiştirdiği mantarların kilosu 1.500 TL'ye satılıyor.
NORMAL MANTARLARA GÖRE 2 KATI FAZLA KAZANDIRIYOR
Tarımda katma değerli üretime yönelen Balıkesir, son yıllarda egzotik ve tıbbi mantarlarla adından söz ettiriyor. Kral İstiridye mantarı, sadece lezzetiyle değil, üreticilere sağladığı kazançla da öne çıkıyor. Özellikle son dönemde artan talep, üreticilerin yüzünü güldürürken bu ürün, alternatif gelir arayışındaki çiftçiler için cazip bir yatırım alanına dönüştü. Uzak Doğu mutfağında sıkça tercih edilen Eryngii mantarının fiyatı, klasik mantar türlerine göre daha yüksek. Bu da üreticinin daha fazla kar etmesini sağlıyor.
KİLOSU 1.500 TL'YE KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR
Antioksidan özellikleriyle bağışıklık sistemini destekleyen Shiitake mantarı ve et dokusunu andıran yapısıyla dikkat çeken Kral İstiridye mantarının kilosu 1.500 TL'ye satılıyor. Hem sağlık hem de damak zevki açısından yüksek talep gören bu mantarlar, restoranlar, oteller ve şefler tarafından sıkça tercih ediliyor.
BALIKESİR’DE MANTAR ÜRETİMİ YÜKSELİŞTE
Shiitake ve Eryngii dışında Reishi, Maitake, Aslan Yelesi, Sarı-Kırmızı İstiridye ve Ganoderma gibi egzotik mantar türlerinin de üretildiği Balıkesir, tıbbi ve gastronomik mantar alanında Türkiye’de öncü illerden biri haline geldi. Mantar üretimi, sadece hasat değil kompost hazırlığı, tohum temini ve işleme aşamalarıyla da bölge halkına istihdam sağlıyor.