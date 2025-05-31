Evinin Boş Odasında Yetiştiriyor, Kilosu 1.500 TL'ye Satıyor! Çabuk Büyüyor, Paraya Para Demiyor

NORMAL MANTARLARA GÖRE 2 KATI FAZLA KAZANDIRIYOR

Tarımda katma değerli üretime yönelen Balıkesir, son yıllarda egzotik ve tıbbi mantarlarla adından söz ettiriyor. Kral İstiridye mantarı, sadece lezzetiyle değil, üreticilere sağladığı kazançla da öne çıkıyor. Özellikle son dönemde artan talep, üreticilerin yüzünü güldürürken bu ürün, alternatif gelir arayışındaki çiftçiler için cazip bir yatırım alanına dönüştü. Uzak Doğu mutfağında sıkça tercih edilen Eryngii mantarının fiyatı, klasik mantar türlerine göre daha yüksek. Bu da üreticinin daha fazla kar etmesini sağlıyor.