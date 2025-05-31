Bayram Öncesi Otomobil Sektöründe Büyük Kriz: Günlük 5 Bin Liraya Bile Bulunamıyor
Kurban Bayramı yaklaşırken araç kiralama sektöründe hareketlilik dikkat çekiyor. İzmir'de kiralama firmaları yoğun bir taleple karşı karşıya kalırken, rezervasyon oranlarının yüzde 80'e ulaştığı bildirildi. Sektör temsilcileri, bayrama kısa bir süre kala kiralık araç bulmanın zorlaşabileceği uyarısında bulunuyor. Araç kiralama ücretleri ise günlük 1500 TL ile 5 bin TL arasında değişiyor.
Kaynak: DHA
Araç Kiralamacıları Konfederasyonu (AKKON) İzmir İl Başkanı Ahmet Demir, özellikle bayram ve yaz sezonunun etkisiyle yoğunluk yaşandığını belirterek, "Şu an itibarıyla rezervasyon oranı yüzde 80 seviyesine ulaştı. Bayrama birkaç gün kala araç bulmak imkânsız hale gelebilir. Talebi karşılamak için farklı şehirlerden araç temin etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
GURBETÇİLER VE TATİLCİLERDEN TALEP BÜYÜK
İzmir, bayram döneminde hem şehir içinden hem de yurt dışından gelen ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Okulların kapanmasına kısa süre kalması ve yaz tatilinin başlaması, kiralık araçlara olan talebi artırdı. Özellikle Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin Temmuz ve Ağustos aylarında Türkiye’ye akın etmesi, sektördeki hareketliliği destekliyor. Demir, kiralık araçlarla en çok Ege'nin popüler destinasyonları olan Çeşme, Alaçatı ve Milas gibi yerlere seyahat edildiğini belirtti.
ARAÇ KİRALARKEN DİKKAT EDİN
Vatandaşlara araç kiralarken dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunan Demir, kurumsal firmaların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Araç kiralamadan önce firmanın geçmişinin mutlaka araştırılması gerektiğini vurgulayan Demir, aracın kaskosunun olup olmadığının kontrol edilmesini, sigorta ve bakım gibi detayların da göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.