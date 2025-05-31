Bayram Öncesi Otomobil Sektöründe Büyük Kriz: Günlük 5 Bin Liraya Bile Bulunamıyor

GURBETÇİLER VE TATİLCİLERDEN TALEP BÜYÜK

İzmir, bayram döneminde hem şehir içinden hem de yurt dışından gelen ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Okulların kapanmasına kısa süre kalması ve yaz tatilinin başlaması, kiralık araçlara olan talebi artırdı. Özellikle Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin Temmuz ve Ağustos aylarında Türkiye’ye akın etmesi, sektördeki hareketliliği destekliyor. Demir, kiralık araçlarla en çok Ege'nin popüler destinasyonları olan Çeşme, Alaçatı ve Milas gibi yerlere seyahat edildiğini belirtti.