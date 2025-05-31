Kredi Kartının Asgarisini Ödeyenlere Geçmiş Olsun: Kritik Detay Ortaya Çıktı! Aylar Sonra Fark Ediliyor

KREDİ KARTININ ASGARİSİNİ ÖDEYENLER YANDI

Kredi kartı borçlarının zamanında ve tam olarak ödenmemesi, kart faizlerinin birikmesine neden oluyor. Pek çok kişi, borcunun yalnızca minimum kısmını ödeyerek kalan tutarı sonraki aylara erteliyor. Bu durum faiz yükünün artmasına ve ana borcun katlanarak büyümesine yol açıyor. Uzmanlar, örnek olarak 1000 TL’lik bir borcun yalnızca asgarisinin ödenmesi durumunda, bu borcun zamanla birkaç katına çıkabileceğini ifade ediyor.