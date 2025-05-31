Hasadı Zirai Don Vurunca Bir Gecede Her Şey Sıfırlandı! Pes Etmediler, Şimdi Kilosu 70 Liradan Satılıyor

'BİR GECEDE HER ŞEY SIFIRLANDI'

İlçede ilk kez çilek üretimini başlatan ve yıllardır bu alanda öncülük yapan üretici Murat Seyfi, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

“Yaklaşık 50 gün önce yaşanan don, tüm emeğimizi bir gecede yok etti. Hasat hazırlıkları yaparken sabaha felaketle uyandık. Ancak yılmadık, çabamızı ikiye katladık. Bugün, emeklerimizin karşılığını almaya başladık. Elbette verim biraz düştü ama çileklerimiz yeniden can buldu.”

Seyfi, üretimin ilk yıllarında yöre halkının çilek yetiştiriciliğine şüpheyle yaklaştığını da hatırlatarak, “Başlarken bize ‘burada çilek yetişmez’ diyen çok oldu. Ancak şimdi aroması, tadı ve iriliğiyle çileğimiz bölgenin markası haline geldi” dedi.