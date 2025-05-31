Hasadı Zirai Don Vurunca Bir Gecede Her Şey Sıfırlandı! Pes Etmediler, Şimdi Kilosu 70 Liradan Satılıyor
Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde Nisan ayında yaşanan zirai don felaketinin ardından çilek üreticileri, gecikmeli olarak da olsa hasada başladı. Toptan çilek fiyatı 70 TL’den alıcı buluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye genelinde tarım üretimini derinden etkileyen 12 Nisan tarihli zirai don, Ekinözü ilçesindeki meyve bahçeleri ve açık arazilerde büyük kayıplara neden olmuştu. Özellikle hassas yapısıyla bilinen çilek, bu doğa olayından en fazla zarar gören ürünlerden biri oldu.
Ekinözü’nün Kandil Mahallesi’nde yaklaşık 8 yıl önce kurulan çilek bahçelerinde, yaşanan felaket hasat takvimini geciktirse de üreticiler pes etmedi. Günlerce süren bakım ve onarımların ardından çilek fideleri yeniden yeşerdi ve sezon, geç de olsa ürünle buluştu.
'BİR GECEDE HER ŞEY SIFIRLANDI'
İlçede ilk kez çilek üretimini başlatan ve yıllardır bu alanda öncülük yapan üretici Murat Seyfi, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:
“Yaklaşık 50 gün önce yaşanan don, tüm emeğimizi bir gecede yok etti. Hasat hazırlıkları yaparken sabaha felaketle uyandık. Ancak yılmadık, çabamızı ikiye katladık. Bugün, emeklerimizin karşılığını almaya başladık. Elbette verim biraz düştü ama çileklerimiz yeniden can buldu.”
Seyfi, üretimin ilk yıllarında yöre halkının çilek yetiştiriciliğine şüpheyle yaklaştığını da hatırlatarak, “Başlarken bize ‘burada çilek yetişmez’ diyen çok oldu. Ancak şimdi aroması, tadı ve iriliğiyle çileğimiz bölgenin markası haline geldi” dedi.
TOPTAN FİYATI 70 LİRAYA SATILIYOR
Doğal yollarla yetiştirilen Ekinözü çileği, hem yerel pazarda hem de çevre illerde yoğun ilgi görüyor. Ürünlerini pazarlamakta zorluk yaşamadıklarını vurgulayan Murat Seyfi, çileklerin toptan 70 TL’den alıcı bulduğunu belirtti.