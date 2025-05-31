Kökünden Süt Fışkırıyor, Kilosu Altınla Yarışıyor: Dağdan Toplanıyor, 12 Bin TL'ye Satılıyor

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Toplanması hem zahmetli hem de sınırlı olan bu sakızın faydaları da azımsanacak gibi değil. Uzmanlara göre kenger sakızı diş ve diş eti sağlığını destekliyor, migren ağrılarını hafifletiyor, mide şikayetlerine iyi geliyor, kulak enfeksiyonlarının atılmasına yardımcı oluyor ve yüz felci geçiren bireylerde kas hareketlerini artırabiliyor. Doğal yollarla üretilen sakızın tanesi ise 25 liradan alıcı buluyor.