Trafik Sigortasında Sistem Sil Baştan Değişecek! Yeni Dönem İçin Tarih Verildi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni gelişmede trafik sigortasında yeni düzenlemeler gündeme geldi. Sigorta şirketlerini zara sokan ve zarar etmelerine yol açan bedeni tazminatlar için yeni bir hazırlık için yeni düzenlemelere gidiliyor. Peki sistem nasıl işleyecek? İşte tüm ayrıntılar…

Trafik Sigortasında Sistem Sil Baştan Değişecek! Yeni Dönem İçin Tarih Verildi - Resim: 1

Son günlerde trafik sigortası alanında yapılacak yeni bir düzenleme kamuoyunda gündem yaratıyor. Sigorta şirketlerinin, olası kazalarda yaralanma ve ölüm durumlarında ödenen bedeni tazminatlardan dolayı ciddi zararlar yaşadığı biliniyor. Bu bağlamda, bedeni tazminatların hasar havuzundan karşılanacağı bir sistem üzerinde çalışılıyor.

YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, sigorta şirketlerinin trafik sigortasında önemli oranda zarar ettiklerini belirtti. 2024’ün ilk altı ayında bu zararların 10 milyar TL’ye ulaştığı ve yıl sonuna kadar 20 milyar TL’ye çıkmasının beklendiği ifade ediliyor. Sigorta şirketleri, trafik sigortası primlerinin serbest bırakılmasını talep etse de, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) bu isteğe sıcak bakmıyor.

Planlanan yeni sistemle, bedeni zararlar (sakatlık, ölüm gibi) için oluşturulacak bir havuzdan tazminat ödemeleri yapılacak. Uygulamanın 2025’in ikinci çeyreğinde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu düzenleme ile, hasar takip şirketleri karşısında muhatap olarak devlet belirlenecek. Dolayısıyla, mağdurlar hızlı bir şekilde havuz aracılığıyla tazminat alacak.

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