Bedava Olduğunu Duyan Oraya Koşuyor: Tek Kuruş Para Ödenmeyecek

100 YILLIK ARAÇ VE EKİPMANLAR SERGİLENİYOR

Organize sanayi bölgesinde özel bir firma tarafından kurulan müze, Türkiye’nin ilk ve tek sucuk müzesi olma unvanını taşıyor. 1920’li yıllardan günümüze kadar kullanılan kıyma makineleri, bıçaklar, dolum araçları ve masatlar gibi onlarca ekipman müze ziyaretçilerine sunuluyor. Koleksiyondaki aletlerin büyük bir kısmı el işçiliğiyle yapılmış ve 100 yılı aşkın geçmişe sahip.