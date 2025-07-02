Bedava Olduğunu Duyan Oraya Koşuyor: Tek Kuruş Para Ödenmeyecek
Afyonkarahisar’da açılan Türkiye’nin ilk ve tek sucuk müzesi, ücretsiz girişi ve 100 yılı aşkın geçmişe sahip ekipmanlarıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Ziyaretçiler, nostaljik atmosferde sucuk üretiminin tarihine tanıklık ediyor.
Kaynak: DHA
Afyonkarahisar’da yer alan ve Türkiye’de benzeri bulunmayan Sucuk Müzesi, her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor. Girişin tamamen ücretsiz olduğu müze, sadece sunduğu nostaljik atmosferle değil, aynı zamanda geçmişten günümüze sucuk üretiminin tarihine ışık tutmasıyla da dikkat çekiyor.
100 YILLIK ARAÇ VE EKİPMANLAR SERGİLENİYOR
Organize sanayi bölgesinde özel bir firma tarafından kurulan müze, Türkiye’nin ilk ve tek sucuk müzesi olma unvanını taşıyor. 1920’li yıllardan günümüze kadar kullanılan kıyma makineleri, bıçaklar, dolum araçları ve masatlar gibi onlarca ekipman müze ziyaretçilerine sunuluyor. Koleksiyondaki aletlerin büyük bir kısmı el işçiliğiyle yapılmış ve 100 yılı aşkın geçmişe sahip.
DUYAN SOLUĞU ORADA ALIYOR
Geçtiğimiz yıl yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği müze, nostaljik atmosferiyle ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. Müze içerisinde yer alan 1943 model dağıtım aracı da en çok ilgi çeken objelerden biri. Bu araç, yıllar önce sucuk ve pastırmaların ilçe dağıtımında kullanılıyordu.
ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ
Ziyaretçilerden Mehmet Arıkan, müzeyi daha önce duyduğunu ve gelip gezmek istediğini belirterek, “Gerçekten çok ilginç. İçeri girdiğimizde zamanda yolculuğa çıktık gibi hissettik. Sadece bir gıda ürününün değil, geçmişin de izlerini görmek etkileyiciydi” dedi.
“GİRİŞ TAMAMEN ÜCRETSİZ, HERKESİ BEKLİYORUZ”
Sucuk Müzesi İşletme Müdürü Mehmet Doğan ise müzenin kapılarının herkese açık olduğunu vurgulayarak, “Giriş ücretsiz. Buraya gelen herkes sadece bir üretim hikâyesi değil, aynı zamanda bir kültürü de keşfetmiş oluyor” ifadelerini kullandı.