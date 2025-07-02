Beyaz Yaka İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Kimseyi Dinlemeyip Patron Oldu, Şimdi Para Basıyor
Üniversite mezunu 21 yaşındaki Özlem Ayhan, şehirde kariyer yapmak yerine köyüne dönerek ailesinin başlattığı çilek üretimini devraldı. Genç yaşına rağmen 13 dönüm arazide organik üretim yapıyor, üretimi büyütmek için devlet desteğiyle yola devam etmeyi hedefliyor.
Kaynak: AA
Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra köyüne dönen 21 yaşındaki Özlem Ayhan, şehir hayatını geride bırakıp tarıma yöneldi. Ailesinin başlattığı organik çilek üretimini devralan Ayhan, Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesindeki Kırıklar köyünde bölgenin en genç organik üreticilerinden biri olarak dikkat çekiyor.
BEYAZ YAKA YERİNE TARIMI SEÇTİ
Yalova Üniversitesi Yerel Yönetimler Programı mezunu olan Ayhan, mezuniyetinin ardından ailesinin yaşadığı köye dönerek, beş yıl önce başlatılan çilek üretimini devraldı. Genç yaşına rağmen 13 dönümlük arazide ailesiyle birlikte üretim yapan Ayhan, “Kendi işimin patronu olmak ve gençlere örnek olmak istedim” diyerek bu kararı nasıl aldığını anlattı.
“GENÇLER TARIMDAN UZAKLAŞIRKEN BEN SAHİP ÇIKTIM”
Ayhan, gençlerin kırsaldan uzaklaştığına ve tarım ile hayvancılığın tercih edilmediğine dikkat çekerek, “Üniversiteyi bitirip ailemin yanına döndüm. Bu işi yaparak hem aileme destek olmak hem de gençlere cesaret vermek istedim. Başta zorlanıyorsun ama sonradan işin içine girince ‘yapabiliyormuşum’ diyorsun” ifadelerini kullandı.
Çilek üretiminin zorluğuna da değinen Ayhan, “Çok narin bir meyve. Büyük emek istiyor ama emeğinizin karşılığını da alıyorsunuz. İlk dikimde çiçeklerini kesiyoruz ki köklerine güç gitsin. Don riski gibi dezavantajlar olsa da doğru bakım sonucu verim alınabiliyor” dedi.
DEVLET DESTEĞİYLE ÜRETİMİ BÜYÜTMEK İSTİYOR
Bir firmanın sağladığı destekle üretim altyapısını kurduklarını ve firmanın ürünlerini satın alarak pazar sorunu yaşamadıklarını belirten Ayhan, üretim kapasitesini artırmak için devlet desteğinden de faydalanmak istediğini söyledi.
“Aklımdaki projeleri hayata geçirmek için sürekli araştırıyorum, bilgi topluyorum. İnsanlar 'devlet arkasında' diyebilsin istiyorum. Eğer gerekli destek verilirse bu işi çok daha ileriye taşıyacağım” diye konuştu.
"KİMSEYE KULAK ASMADIM"
Gençlere seslenen Ayhan, “Ben de başta korktum ama korkarak bir yere varılmıyor. Özgüvenli olmak şart. Ön yargılı yaklaşımlar oldu ama kulak asmadım. Ailem ve devlet arkamda olduğu sürece bu işi çok daha büyüteceğim” dedi.
Gezerek ve araştırarak kendini geliştirdiğini vurgulayan Ayhan, genç yaşının getirdiği dinamizmi avantaja çevirdiğini belirtti:
“Genç olduğum için her yere yetişebiliyor, her fikre ulaşabiliyorum. Bu da işimi daha iyi yapmamı sağlıyor.”