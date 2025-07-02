Beyaz Yaka İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Kimseyi Dinlemeyip Patron Oldu, Şimdi Para Basıyor

"KİMSEYE KULAK ASMADIM"

Gençlere seslenen Ayhan, “Ben de başta korktum ama korkarak bir yere varılmıyor. Özgüvenli olmak şart. Ön yargılı yaklaşımlar oldu ama kulak asmadım. Ailem ve devlet arkamda olduğu sürece bu işi çok daha büyüteceğim” dedi.

Gezerek ve araştırarak kendini geliştirdiğini vurgulayan Ayhan, genç yaşının getirdiği dinamizmi avantaja çevirdiğini belirtti:

“Genç olduğum için her yere yetişebiliyor, her fikre ulaşabiliyorum. Bu da işimi daha iyi yapmamı sağlıyor.”