SSK, Bağkur Emeklilerini Havalara Uçuracak Karar: SGK Uzmanı 'Hayırlı Olsun' Diyerek Açıkladı

EN DÜŞÜK AYLIK ÖDEMELERDE YENİ DÖNEM

Torba Kanun teklifinde yer alan bir başka kritik madde ise yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanları ilgilendiriyor. Bu kapsamdaki hak sahiplerine yapılacak en düşük aylık ödemelerin tutarları artık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenecek. Karakaş ayrıca, devletin uzmanlık gerektiren geçici işlerde dışarıdan danışman ya da uzman çalıştırabilmesine de yasal zemin hazırlandığını belirtti.