SSK, Bağkur Emeklilerini Havalara Uçuracak Karar: SGK Uzmanı 'Hayırlı Olsun' Diyerek Açıkladı
Torba Kanun teklifiyle emekli aylıklarından işçi haklarına kadar birçok alanda köklü değişiklik geliyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, hayırlı olsun diyerek özellikle yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanları yakından ilgilendiren maddeleri tek tek açıkladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Çalışma hayatına yönelik köklü değişiklikleri içeren 22 maddelik Torba Kanun teklifi meclise sunuldu. Teklif yasalaşırsa, emekli aylıklarından işçi-işveren ilişkilerine kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler yürürlüğe girecek. SGK Uzmanı İsa Karakaş, söz konusu değişiklikleri tek tek anlattı.
TURİZM SEKTÖRÜNDE ESNEK TATİL DÖNEMİ
Yasa teklifine göre turizm sektöründeki yoğunluk dikkate alınarak çalışanlara hafta tatili konusunda esneklik sağlanacak. Normalde 45 saatlik haftalık çalışma süresini dolduran işçiler, 7 gün içinde izin hakkı kazanırken yeni düzenlemeyle Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerinde çalışanlar, hafta tatillerini belirli aralıklarla daha esnek kullanabilecek.
RESMİ BİLDİRİMLER ARTIK ELEKTRONİK ORTAMDA
Karakaş, işverenlerin artık çalışanlara fesih dışındaki tüm resmi bildirimleri kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla yapmak zorunda olacağını belirtti. Bu elektronik belgeler, ıslak imzalı evraklarla aynı hukuki geçerliliğe sahip olacak. Uygulamanın maliyeti ise tamamen işveren tarafından karşılanacak.
PARA CEZALARI VE İŞ İLANLARINDA YENİ DÜZEN
Torba Kanun teklifiyle idari para cezaları artık doğrudan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından uygulanabilecek. Öte yandan, iş ilanlarını ve aday yönlendirme verilerini zamanında elektronik ortamda bildirmeyen özel istihdam bürolarına 272 bin TL’ye kadar ceza kesilebilecek.
YURTDIŞINDAN SOSYAL GÜVENLİK BAŞVURUSU DÖNEMİ
Karakaş, yurtdışında yaşayan vatandaşların sosyal güvenlik başvurularını doğrudan online platformlar üzerinden yapabilmesinin de önünün açılacağını açıkladı. Böylece fiziksel başvuru zorunluluğu ortadan kalkacak.
EN DÜŞÜK AYLIK ÖDEMELERDE YENİ DÖNEM
Torba Kanun teklifinde yer alan bir başka kritik madde ise yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanları ilgilendiriyor. Bu kapsamdaki hak sahiplerine yapılacak en düşük aylık ödemelerin tutarları artık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenecek. Karakaş ayrıca, devletin uzmanlık gerektiren geçici işlerde dışarıdan danışman ya da uzman çalıştırabilmesine de yasal zemin hazırlandığını belirtti.