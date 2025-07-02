Dünyanın En Güzel Ülkeleri Sıralandı: Listede Türkiye'nin Yeri Şaşırttı
Dünyaca ünlü seyahat dergisi Condé Nast Traveler, turistler için dünyanın en güzel 10 ülkesini açıkladı. Listede Türkiye'nin yeri şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü seyahat dergisi Condé Nast Traveler, her yıl merakla beklenen “dünyanın en güzel ülkeleri” listesini açıkladı. Lüks seyahat anlayışının öncülerinden olan ABD merkezli dergi, havalimanı hizmetlerinden konaklama kalitesine, ulaşım olanaklarından doğal güzelliklere kadar birçok kriteri değerlendirerek en iyi 10 ülkeyi sıraladı. Türkiye’nin listede elde ettiği yer ise dikkat çekti.
TÜRKİYE LİSTEDE ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI
Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye, 91.25 puanla dünyanın en güzel 3. ülkesi seçildi. Tarihi mirası, kültürel zenginliği, doğal güzellikleri, denizleri ve misafirperverliğiyle öne çıkan Türkiye, Portekiz ve Japonya gibi güçlü rakiplerle yarışarak zirveye oldukça yaklaştı.
İŞTE DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKELERİ
Condé Nast Traveler’ın açıkladığı liste şu şekilde:
1.Japonya-92.04 puan
2.Portekiz-91.37 puan
3.Türkiye-91.25 puan
4.İtalya-90.99 puan
5.İspanya-90.81 puan
6.Tayland-90.79 puan
7.Vietnam-90.59 puan
8.Yeni Zelanda-90.41 puan
9.İrlanda-90.30 puan
10.Yunanistan-90.25 puan