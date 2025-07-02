Dünyanın En Güzel Ülkeleri Sıralandı: Listede Türkiye'nin Yeri Şaşırttı

Dünyaca ünlü seyahat dergisi Condé Nast Traveler, her yıl merakla beklenen “dünyanın en güzel ülkeleri” listesini açıkladı. Lüks seyahat anlayışının öncülerinden olan ABD merkezli dergi, havalimanı hizmetlerinden konaklama kalitesine, ulaşım olanaklarından doğal güzelliklere kadar birçok kriteri değerlendirerek en iyi 10 ülkeyi sıraladı. Türkiye’nin listede elde ettiği yer ise dikkat çekti.