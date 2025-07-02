İş Dünyasında Tehlike Çanları Çalıyor: Konkordato ve İflas Başvuruları Resmen Patladı

BİREYSEL BORÇLAR KRİTİK SEVİYEDE

Sadece şirketler değil, bireyler de finansal krizden nasibini aldı. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) verilerine göre, 1 Temmuz 2025 itibarıyla mahkemelerdeki icra ve iflas dosya sayısı 23 milyon 854 bine ulaştı. Yıl başından bu yana 5 milyona yakın yeni dosya açıldı. Sadece 1 Temmuz günü, yaklaşık 30 bin yeni dosya daha eklendi.