İş Dünyasında Tehlike Çanları Çalıyor: Konkordato ve İflas Başvuruları Resmen Patladı
Ekonomide yaşanan yapısal sorunlar şirketleri ve bireyleri çıkmaza sürükledi. 2025 yılının ilk yarısına ait veriler, konkordato ve iflas başvurularında dikkat çekici bir artışı gözler önüne serdi. Artan mali baskılar, borçluluğun derinleşmesi ve iç piyasadaki durgunluk birçok firmayı hukuki koruma arayışına itti.
Kaynak: Haber Merkezi
Konkordatotakip platformunun verilerine göre, 2025’in Ocak-Haziran döneminde konkordato başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108 artış gösterdi. Geçici mühlet kararı verilen şirket sayısı 605’ten 1.259’a çıkarken, kesin mühlet kararı alan firma sayısı da yüzde 236’lık artışla 822’ye ulaştı.
Ayrıca, konkordato talebi reddedilen şirket sayısında da yüzde 95’lik bir sıçrama yaşandı ve sayı 333’e yükseldi. İflas kararı verilen şirket sayısı ise yüzde 101 artarak 553'e çıktı.
HAZİRAN AYINDA YOĞUNLUK KAZANDI
Yalnızca Haziran ayında 292 firmaya geçici mühlet verilirken, 132 firmaya kesin mühlet tanındı. 91 başvuru reddedilirken, 19 şirket hakkında doğrudan iflas kararı verildi. Rakamlar, ekonomik baskıların özellikle yaz aylarında da etkisini koruduğunu gösteriyor.
BİREYSEL BORÇLAR KRİTİK SEVİYEDE
Sadece şirketler değil, bireyler de finansal krizden nasibini aldı. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) verilerine göre, 1 Temmuz 2025 itibarıyla mahkemelerdeki icra ve iflas dosya sayısı 23 milyon 854 bine ulaştı. Yıl başından bu yana 5 milyona yakın yeni dosya açıldı. Sadece 1 Temmuz günü, yaklaşık 30 bin yeni dosya daha eklendi.
İSO 500 LİSTESİNDEN DE ŞİRKETLER VAR
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarını kapsayan İSO 500 listesinde yer alan bazı şirketler de mali sıkıntılara yenik düştü. 7,2 milyar TL ciroyla 304. sırada bulunan Sıddık Kardeşler Haddecilik, artan borç yükü karşısında konkordato talep etti. 3,6 milyar TL borcu bulunan ve 400'ün üzerinde çalışanı olan şirkete İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici mühlet verildi.
Bununla birlikte, Avrupa ve Balkan ülkelerine ihracat yapan Bursa merkezli Astin Yatak da finansal kriz nedeniyle konkordato başvurusu yapan firmalar arasına katıldı.
Ülke genelinde tanınan döner zinciri Ekrem Coşkun Döner ile 38 yıldır deri sektöründe faaliyet gösteren Aspells Deri de geçici mühlet kararı verilen şirketler arasında yer aldı.