Türkiye’nin Doğal Gaz Devi Satışa Çıktı! Rekor Paraya Satılacak
Türkiye'nin önde gelen doğal gaz şirketlerinden Akfel Gaz Grubu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı. 2016 yılından bu yana Hazine mülkiyetinde bulunan grup şirketlerinin hisseleri, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında ihale yoluyla el değiştiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, TMSF; Akfel Gaz Sanayi AŞ, Enerco Enerji AŞ ve Avrasya Gaz AŞ hisselerinden oluşan Akfel Gaz Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü yeniden satış sürecine dâhil etti. İhale 29 Temmuz saat 14.30’da TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki konferans salonunda yapılacak.
MUHAMMEN BEDEL 21 MİLYON DOLAR
TMSF tarafından belirlenen muhammen bedel 21 milyon dolar olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyenlerin 2 milyon 100 bin dolar teminat yatırması ve tekliflerini en geç 28 Temmuz saat 16.00’ya kadar iletmeleri gerekiyor.
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK DOĞAL GAZ OYUNCULARINDAN BİRİ
Akfel Gaz Grubu, Türkiye’nin en büyük özel doğal gaz ihracatçıları arasında yer alıyor. Uzun yıllardır sektörde aktif faaliyet gösteren grup, enerji piyasasındaki etkisiyle dikkat çekiyor. Şirketin satışa sunulması, enerji sektöründe önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.