Türkiye’nin Doğal Gaz Devi Satışa Çıktı! Rekor Paraya Satılacak

MUHAMMEN BEDEL 21 MİLYON DOLAR

TMSF tarafından belirlenen muhammen bedel 21 milyon dolar olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyenlerin 2 milyon 100 bin dolar teminat yatırması ve tekliflerini en geç 28 Temmuz saat 16.00’ya kadar iletmeleri gerekiyor.