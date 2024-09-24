Tapu Sahipleri İçin Son Çıkış: Artık Bu Ücreti Ödeyecekler

Tapu sahiplerini yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde önemli değişiklikler getiriyor. Bu değişikliklerle birlikte, tapu harçlarında indirim yapılması ve kayıt dışı işlemlerin önlenmesi hedefleniyor. Mevcut düzenlemeye göre, tapu harcı gayrimenkulün belediye tarafından belirlenen beyan değeri üzerinden hesaplanırken, yeni düzenlemeyle taşınmazların gerçek piyasa değeri üzerinden hesaplanması planlanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yasama döneminde sunmayı planladığı torba yasa teklifiyle, tapu harcı ödemelerinde kapsamlı bir revizyon yapmayı amaçlıyor. Şu anki uygulamada alıcı ve satıcı, gayrimenkulün satış bedeli üzerinden ayrı ayrı %2, toplamda %4 oranında tapu harcı ödemekle yükümlü. Ancak hükümet, taşınmazların gerçek değerinin tespit edilmesine yönelik yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

Kaynak: Haber Merkezi