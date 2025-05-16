Ulaşımda Flaş Karar: O Kişilere 3 Ay Tamamen Ücretsiz Olacak

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan yeni düzenlemelerle ulaşım sektöründe köklü değişiklikler hayata geçiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, taşımacılık alanındaki hizmet kalitesini artırmak ve sektörel ihtiyaçlara yanıt vermek amacıyla geniş kapsamlı bir dönüşüm süreci başlatıldığını açıkladı.

MOTOKURYELER KAYIT ALTINA ALINACAK

Yeni yönetmelik kapsamında motokuryelere yönelik önemli bir adım atıldı. İlk kez kayıt altına alınacak olan motokuryeler, bundan böyle faaliyetlerini P1 yetki belgesiyle sürdürecek. Bu uygulamanın hem denetim sürecini kolaylaştıracağı hem de hizmet standartlarını yukarı çekeceği belirtiliyor.