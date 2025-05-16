Ulaşımda Flaş Karar: O Kişilere 3 Ay Tamamen Ücretsiz Olacak
Ulaşımda yeni dönem başlıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte artık kadın şoför istihdam eden firmalara önemli destekler sağlanacak. Her kadın şoför için taşıt kartı ücretine yüzde 95 indirim uygulanacak ve yüzde 10 kadın istihdamı sağlayan firmaların yetki belgeleri 3 ay süreyle ücretsiz olarak uzatılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan yeni düzenlemelerle ulaşım sektöründe köklü değişiklikler hayata geçiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, taşımacılık alanındaki hizmet kalitesini artırmak ve sektörel ihtiyaçlara yanıt vermek amacıyla geniş kapsamlı bir dönüşüm süreci başlatıldığını açıkladı.
MOTOKURYELER KAYIT ALTINA ALINACAK
Yeni yönetmelik kapsamında motokuryelere yönelik önemli bir adım atıldı. İlk kez kayıt altına alınacak olan motokuryeler, bundan böyle faaliyetlerini P1 yetki belgesiyle sürdürecek. Bu uygulamanın hem denetim sürecini kolaylaştıracağı hem de hizmet standartlarını yukarı çekeceği belirtiliyor.
YÜZDE 95 İNDİRİM VE 3 AY BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK
Kadınların taşımacılık sektöründe daha fazla yer alabilmesi için dikkat çeken teşvikler de yürürlüğe giriyor. Kadın şoför çalıştıran firmalar, yeni dönemde bazı avantajlardan yararlanabilecek:
Her kadın şoför için taşıt kartı ücreti %95 indirimle yalnızca 150 TL olacak.
Kadın istihdam oranı %10’a ulaşan firmalar için yetki belgeleri 3 ay süreyle ücretsiz olarak uzatılacak.
Bu adımların, hem sektörde kadın istihdamını artırması hem de daha kapsayıcı bir taşımacılık yapısının kurulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
ULAŞIMDA YENİ DÖNEM
Yönetmelikte yapılan diğer düzenlemeler de kargo taşımacılığından şehir içi ulaşıma kadar birçok alanda hissedilecek. Hem hizmet kalitesini artırmayı hem de sektörel ihtiyaçlara daha esnek çözümler sunmayı hedefleyen düzenlemelerin, taşımacılık sektörünü baştan sona yeniden şekillendirmesi bekleniyor.