İl Olmaya Aday Olan Yeni 5 İlçe Belli Oldu! Her An Olabilir
Türkiye'nin idari haritasında yakın gelecekte değişiklikler yaşanabilir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ve yerel yönetim kaynaklarına göre, beş ilçe daha il olma potansiyeli taşıyan yerleşim yerleri listesine eklendi. Böylece il olmaya aday ilçe sayısı 24'e yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni listede öne çıkan beş ilçe; Alanya, Bandırma, Edremit, Fethiye ve Nazilli oldu. Bu ilçeler; nüfus yoğunlukları, ekonomik büyüklükleri, ulaşım ağları ve mevcut illere uzaklıkları gibi kriterler açısından dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu ilçeler, merkezden bağımsız idari yapılara dönüşmeye en hazır bölgeler arasında yer alıyor.
NÜFUSLARIYLA ÖNE ÇIKIYORLAR
Yeni listede yer alan ilçelerden bazıları özellikle turizm, sanayi ve ticaret alanlarındaki gelişmişlik düzeyleriyle öne çıkıyor:
Alanya (Antalya): 359.891
Bandırma (Balıkesir): 166.836
Edremit (Balıkesir): 171.700
Fethiye (Muğla): 177.569
Nazilli (Aydın): 162.000
Bu ilçelerin her biri, hem ekonomik hem de sosyokültürel yapılarıyla il statüsüne geçebilecek seviyeye ulaşmış durumda.
MEVCUT LİSTEDE HANGİ İLÇELER VAR?
Daha önce açıklanan ve il olmaya aday gösterilen ilçeler ise şu şekilde sıralanıyor:
Yüksekova, Midyat, Elbistan, Polatlı, Kahta, Kozan, Ünye, Ergani, Ereğli (Konya), Lüleburgaz, Cizre, Erciş, Zonguldak Ereğli, İskenderun, Manavgat, Siverek, Çorlu, İnegöl ve Tarsus.
SÜREÇLER YASAL DÜZENLEMEYLE TAMAMLANACAK
İl statüsüne geçiş sadece demografik ve ekonomik verilere bağlı kalmaksızın, siyasi irade ve yasama süreciyle netleşiyor. Yeni yerel yönetim dönemlerinde bu tür idari düzenlemelerin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Henüz resmi bir yasa teklifi bulunmamakla birlikte, söz konusu 24 ilçenin çoğu il kriterlerini büyük ölçüde karşılıyor.