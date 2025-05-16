İl Olmaya Aday Olan Yeni 5 İlçe Belli Oldu! Her An Olabilir

Yeni listede öne çıkan beş ilçe; Alanya, Bandırma, Edremit, Fethiye ve Nazilli oldu. Bu ilçeler; nüfus yoğunlukları, ekonomik büyüklükleri, ulaşım ağları ve mevcut illere uzaklıkları gibi kriterler açısından dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu ilçeler, merkezden bağımsız idari yapılara dönüşmeye en hazır bölgeler arasında yer alıyor.