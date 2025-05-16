Türkiye’de Satılan Güneş Kremleri İçin Alarm! 1 Ürün Koruma Sağlamıyor, 17’si Alerjen Dolu

FİYATLAR ARASINDA UÇURUM VAR

Araştırma, yalnızca içerik değil, fiyat performansı açısından da dikkat çekti. Test edilen yüz koruması için olan güneş kremleri litre başına 190 € (Kruidvat - Solait) ile 798 € (Yves Rocher Solaire peau parfaite SPF 50+) arasında olduğu belirtildi. Vücut için olan kremlerinin fiyatı ise 24 € (Sunmilk sensitive SPF 30 - Zenova) ile 238 € (Lancaster Sun beauty Sun Protective Water SPF 30) arasında değiştiği belirlendi. En pahalı ürünler genellikle lüks markalar olurken, uygun fiyatlı ürünlerin bazıları içerik açısından daha güvenli çıktı.