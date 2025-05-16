Türkiye’de Satılan Güneş Kremleri İçin Alarm! 1 Ürün Koruma Sağlamıyor, 17’si Alerjen Dolu
Belçika’da test edilen ve Türkiye'de de satışı olan ünlü güneş kremleri tek tek incelendi. Yapılan araştırmalara göre 23 güneş kreminin 17’sinde alerjen maddeler bulunurken, 1 ürünün ise koruma sağlamadığı ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Belçika’da tüketici koruma örgütü Testaankoop tarafından yapılan araştırma, güneş kremi kullananları yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de eczane ve kozmetik mağazalarında satılan 23 farklı güneş koruyucu ürün detaylı şekilde incelendi. SPF 50+ yüz kremleri ve SPF 30–50+ vücut koruyucularının dahil olduğu testte, bir ürünün koruma vaadini yerine getirmediği tespit edilirken, 17 üründe ise alerjen maddeler bulundu.
O GÜNEŞ KREMİ KORUMA SAĞLAMIYOR
Test sonuçlarına göre, De Tuinen Zonnebrand SPF 30 adlı güneş kreminin ambalajında belirtilen korumayı sağlayamadığı belirlendi. Testaankoop, bu ürünün kullanılmaması gerektiğini belirterek tüketicilere açık bir şekilde uyarıda bulundu. Ürünle ilgili durum, Belçika Halk Sağlığı Kurumu’na da bildirildi.
FİYATLAR ARASINDA UÇURUM VAR
Araştırma, yalnızca içerik değil, fiyat performansı açısından da dikkat çekti. Test edilen yüz koruması için olan güneş kremleri litre başına 190 € (Kruidvat - Solait) ile 798 € (Yves Rocher Solaire peau parfaite SPF 50+) arasında olduğu belirtildi. Vücut için olan kremlerinin fiyatı ise 24 € (Sunmilk sensitive SPF 30 - Zenova) ile 238 € (Lancaster Sun beauty Sun Protective Water SPF 30) arasında değiştiği belirlendi. En pahalı ürünler genellikle lüks markalar olurken, uygun fiyatlı ürünlerin bazıları içerik açısından daha güvenli çıktı.
ALERJEN İÇEREN ÜRÜNLER ORTAYA KORKUTTU
Araştırmaya göre, 23 üründen 17’sinde parfüm ya da koruyucudan kaynaklanan alerjen maddeler bulundu. Üstelik bu ürünler arasında çocuklar için özel olarak formüle edilmiş güneş kremleri de yer alıyor. Alerjen içeren ürünlerden bazıları şöyle:
Lovea Moisturizing Spray Kids SPF 50+
Lancaster Sun Sensitive Kids Milky Spray SPF 50+
Biosolis Lait Solaire Kids SPF 50+
Hormon Bozucu Yok, Ancak Riskli UV Filtresi Var
Testaankoop, test edilen ürünlerde hormon bozucu maddelere rastlanmadığını açıkladı. Ancak ROC SPF 30 sprey adlı üründe, potansiyel olarak zararlı kabul edilen UV filtresi octocrylene bulundu.