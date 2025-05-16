SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Emeklileri Dikkat: Başvurmayanın Hakkı Yanacak

BAŞVURMAYAN EMEKLİ HAKKINI KAYBEDECEK

İş Bankası’nın sunduğu bu kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin, bankaya şahsen ya da dijital kanallar üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Promosyon ödemeleri ise tek seferde ve peşin olarak yapılacak. Maaşını henüz taşımayan ya da promosyon için adım atmayan emekliler, süreci tamamlamadıkları takdirde bu fırsattan yararlanamayacak.



