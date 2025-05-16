SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Emeklileri Dikkat: Başvurmayanın Hakkı Yanacak
Maaşını İş Bankası’na taşıyan ya da ilk kez bu bankadan alacak tüm emekliler, 3 yıl taahhüt vermeleri halinde peşin ödeme alabilecek. Ancak promosyon hakkından faydalanmak isteyen emeklilerin başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru yapmayan emekliler 15.000 TL nakit ödeme hakkını kaybedecek.
Kaynak: Haber Merkezi
İş Bankası, emekli maaşını kendi bünyesinden alan ya da maaşını bu bankaya taşımayı planlayan SGK emeklilerine yönelik dikkat çeken bir promosyon kampanyası başlattı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, promosyon hakkından faydalanmak isteyen emeklilerin başvuru yapmaları gerekiyor. Aksi halde emekliler 15.000 TL’ye kadar ulaşan nakit ödeme hakkını kaybedecekler.
TAŞIYANA 3 YILLIK PEŞİN PROMOSYON
Kampanya kapsamında, emekli maaşını İş Bankası’na aktaran ve 3 yıl boyunca bu bankadan maaş almayı taahhüt eden SGK emeklilerine, maaş tutarına göre değişen oranlarda nakit promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon ödemeleri, emeklinin aylık maaşı esas alınarak ve varsa haciz ya da nafaka kesintileri düşülerek hesaplanıyor.
ÖDEMELER 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE HESAPLARA YATACAK
Bankanın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, promosyon başvurusu yapan mevcut emekliler ödemelerini 3 iş günü içinde alabiliyor. İlk kez emekli maaşı alacak kişilere ise promosyon ödemesi, maaşın İş Bankası hesabına aktarılmasının ardından yine 3 iş günü içinde gerçekleştiriliyor.
BAŞVURMAYAN EMEKLİ HAKKINI KAYBEDECEK
İş Bankası’nın sunduğu bu kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin, bankaya şahsen ya da dijital kanallar üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Promosyon ödemeleri ise tek seferde ve peşin olarak yapılacak. Maaşını henüz taşımayan ya da promosyon için adım atmayan emekliler, süreci tamamlamadıkları takdirde bu fırsattan yararlanamayacak.
15.000 TL’ye kadar çıkan promosyon ödemesi, emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı oluşturuyor. Başvurusunu tamamlayan emekliler, maaşlarına ek olarak bu nakit ödemeyi alarak bütçelerine katkı sağlayabiliyor.