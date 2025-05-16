Özel Hastanede Para Ödeyenler Dikkat: O Paraların Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek

"ACİL MÜDAHALEDEN ÜCRET ALINMAZ"

Çopur’un avukatı Ege Görkem Ertürk, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açık hükümlerine rağmen özel hastanelerin bazı durumlarda gerçek dışı belgelerle vatandaşlardan haksız ücret talep ettiğini ifade etti. "Müvekkilimin kalp değerleri ve başvuru şekli açıkça acil duruma işaret ediyor. Bu dava, benzer mağduriyet yaşayan vatandaşlar için yol gösterici olacak" dedi.

Mahkemenin bu kararı, Türkiye genelindeki özel sağlık kuruluşlarında yaşanan benzer olaylara karşı vatandaşların haklarını bilmesinin ne kadar hayati olduğunu gözler önüne seriyor. Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre acil durumlarda yapılan her türlü müdahale ve ilaç, SGK kapsamında ücretsiz olmak zorunda.