Özel Hastanede Para Ödeyenler Dikkat: O Paraların Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek
Mahkemeden özel hastanelerle ilgili milyonları ilgilendiren karar çıktı. Acil servis hizmeti için alınan ücretlerin yasal olmadığına hükmedildi, ödenen paraların faiziyle iadesi emsal kabul edildi. Bu karar, benzer durumda olan tüm vatandaşlar için hak arama yolunu açtı.
Kaynak: AA
İzmir’de yaşanan bir olay, özel hastanelerin acil servis uygulamalarına yönelik önemli bir hukuki karara zemin hazırladı. Kalp krizi şüphesiyle özel bir hastaneye başvuran ve acil müdahaleye rağmen ücret ödemek zorunda kalan bir vatandaş, hakkını yargı yoluyla aradı. Mahkeme, acil durumda yapılan müdahalenin ücretsiz olması gerektiğine hükmederek, ödenen paranın faiziyle birlikte iade edilmesine karar verdi.
ACİL SERVİSTEN GİRDİ, ÜCRET ÖDETİLDİ
İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki emekli Remzi Çopur, 8 Temmuz 2023 tarihinde göğüs ağrısı şikayetiyle özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Çopur’a, ilk müdahale sonrası acil anjiyo gerektiği belirtildi. Ancak ameliyat yapılabilecek uzman bulunmadığı için, hastane bünyesindeki başka bir şubeye sevk edildi.
29 BİN TL ÖDEMEK ZORUNDA KALDI
Ambulansla sevk edilen Çopur, operasyon sonrası evrakları incelediğinde, hastanenin "acilden değil, kendi isteğiyle başvurmuş" gibi işlem yaptığına tanık oldu. Bu gerekçeyle kendisinden 29 bin 903 TL tahsil edildi. Hastane, ödeme yapılmadan çıkış işlemi yapılamayacağını bildirince, hasta mecburen ödeme yaptı.
MAHKEME HASTANIN PARASININ FAİZİYLE İADE EDİLMESİNE KARAR VERDİ
Remzi Çopur, konuyu İzmir 10. Tüketici Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme, acil durumun Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında olduğuna hükmederek, hastanın yaptığı ödemenin faiziyle birlikte iade edilmesine karar verdi. Bu karar, özel hastanelerin benzer uygulamaları için emsal niteliği taşıyor.
"SEDYE ÜZERİNDE ÜCRET İSTEDİLER"
Olayı anlatan Çopur, ameliyattan hemen önce sedye üzerinde yatarken hastane personelinin ödeme talebinde bulunduğunu söyledi. "Canım için mücadele ederken kartımı alıp şifresini sordular, sonra ameliyata alındım" diyen Çopur, hakkını arayarak kazandığı için mutlu olduğunu belirtti.
"ACİL MÜDAHALEDEN ÜCRET ALINMAZ"
Çopur’un avukatı Ege Görkem Ertürk, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açık hükümlerine rağmen özel hastanelerin bazı durumlarda gerçek dışı belgelerle vatandaşlardan haksız ücret talep ettiğini ifade etti. "Müvekkilimin kalp değerleri ve başvuru şekli açıkça acil duruma işaret ediyor. Bu dava, benzer mağduriyet yaşayan vatandaşlar için yol gösterici olacak" dedi.
Mahkemenin bu kararı, Türkiye genelindeki özel sağlık kuruluşlarında yaşanan benzer olaylara karşı vatandaşların haklarını bilmesinin ne kadar hayati olduğunu gözler önüne seriyor. Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre acil durumlarda yapılan her türlü müdahale ve ilaç, SGK kapsamında ücretsiz olmak zorunda.