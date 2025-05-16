Otomotiv Piyasası Uzmanı Açıkladı: Elinizi Çabuk Tutun, Büyük Kasırga Yolda
Kurban Bayramı öncesinde otomotiv piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sıfır kilometre araçların fiyatları artış gösterirken, ikinci el otomobil piyasasında ise uzun süredir devam eden durgunluk hâlâ aşılamadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Konya Galericiler Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, sektördeki son durumu değerlendirerek araç piyasasının artık yatırım amacıyla değil, yalnızca ihtiyaç doğrultusunda işlediğini belirtti.
'OTOMOBİL YATIRIM OLMAKTAN ÇIKTI'
Geçmişte otomobilin birçok kişi için önemli bir yatırım aracı olduğunu hatırlatan Acıbadem, “4-5 yıl önceye kadar otomobil, vatandaşlarımız açısından ciddi bir yatırım aracıydı. Ancak geldiğimiz noktada artık yatırım aracı olma özelliğini büyük ölçüde yitirmiş durumda” ifadelerini kullandı.
İKİNCİ EL PİYASASINDA DURGUNLUK KALICI DEĞİL
Acıbadem, sıfır araç fiyatlarında ciddi artışlar yaşanırken, ikinci el piyasasında uzun süredir beklenen canlanmanın gelmediğini söyledi. Ancak bu tablonun geçici olduğunu belirten Acıbadem, ikinci elde durgunluğun sürdüğünü ancak kalıcı olmadığını söyledi.
BAYRAM SONRASI ZAM YOLDA
Piyasadaki belirsizliğin devam ettiğini vurgulayan Acıbadem, döviz kurlarındaki hareketliliğin ve faiz politikalarının otomobil fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtti. Açıklamasında, “Özellikle Kurban Bayramı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 10 civarında bir artış yaşanması kuvvetle muhtemel. Bu nedenle araç almayı düşünen vatandaşlar ellerini çabuk tutmalı. Şu an tam da araç almanın zamanı. Mevcut fiyatlar, önümüzdeki aylarda ulaşılması zor seviyelere çıkabilir” diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.