Otomotiv Piyasası Uzmanı Açıkladı: Elinizi Çabuk Tutun, Büyük Kasırga Yolda

'OTOMOBİL YATIRIM OLMAKTAN ÇIKTI'

Geçmişte otomobilin birçok kişi için önemli bir yatırım aracı olduğunu hatırlatan Acıbadem, “4-5 yıl önceye kadar otomobil, vatandaşlarımız açısından ciddi bir yatırım aracıydı. Ancak geldiğimiz noktada artık yatırım aracı olma özelliğini büyük ölçüde yitirmiş durumda” ifadelerini kullandı.