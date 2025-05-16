Otomotiv Piyasası Uzmanı Açıkladı: Elinizi Çabuk Tutun, Büyük Kasırga Yolda

Kurban Bayramı öncesinde otomotiv piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sıfır kilometre araçların fiyatları artış gösterirken, ikinci el otomobil piyasasında ise uzun süredir devam eden durgunluk hâlâ aşılamadı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Otomotiv Piyasası Uzmanı Açıkladı: Elinizi Çabuk Tutun, Büyük Kasırga Yolda - Resim: 1

Konya Galericiler Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, sektördeki son durumu değerlendirerek araç piyasasının artık yatırım amacıyla değil, yalnızca ihtiyaç doğrultusunda işlediğini belirtti.

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Otomotiv Piyasası Uzmanı Açıkladı: Elinizi Çabuk Tutun, Büyük Kasırga Yolda - Resim: 2

'OTOMOBİL YATIRIM OLMAKTAN ÇIKTI'

Geçmişte otomobilin birçok kişi için önemli bir yatırım aracı olduğunu hatırlatan Acıbadem, “4-5 yıl önceye kadar otomobil, vatandaşlarımız açısından ciddi bir yatırım aracıydı. Ancak geldiğimiz noktada artık yatırım aracı olma özelliğini büyük ölçüde yitirmiş durumda” ifadelerini kullandı.

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Otomotiv Piyasası Uzmanı Açıkladı: Elinizi Çabuk Tutun, Büyük Kasırga Yolda - Resim: 3

İKİNCİ EL PİYASASINDA DURGUNLUK KALICI DEĞİL

Acıbadem, sıfır araç fiyatlarında ciddi artışlar yaşanırken, ikinci el piyasasında uzun süredir beklenen canlanmanın gelmediğini söyledi. Ancak bu tablonun geçici olduğunu belirten Acıbadem, ikinci elde durgunluğun sürdüğünü ancak kalıcı olmadığını söyledi.

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Otomotiv Piyasası Uzmanı Açıkladı: Elinizi Çabuk Tutun, Büyük Kasırga Yolda - Resim: 4

BAYRAM SONRASI ZAM YOLDA

Piyasadaki belirsizliğin devam ettiğini vurgulayan Acıbadem, döviz kurlarındaki hareketliliğin ve faiz politikalarının otomobil fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtti. Açıklamasında, “Özellikle Kurban Bayramı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 10 civarında bir artış yaşanması kuvvetle muhtemel. Bu nedenle araç almayı düşünen vatandaşlar ellerini çabuk tutmalı. Şu an tam da araç almanın zamanı. Mevcut fiyatlar, önümüzdeki aylarda ulaşılması zor seviyelere çıkabilir” diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

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