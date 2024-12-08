Koç Holding'e Ait Beko'da Büyük Kriz!
İtalya’daki tesislerinde yapacağı kapatma ve işten çıkarma işlemleri, ülke genelinde büyük tepkiyle karşılandı. Beko'nun İtalya'daki fabrika kapanışı ve işten çıkarmalar İtalyanları sokağa döktü.
Kaynak: Patronlar Dünyası
İtalya’da, Koç Holding’in bünyesindeki beyaz eşya markası Beko, büyük bir yeniden yapılanma sürecine girmeyi planlıyor. Beko’nun faaliyet gösterdiği Comunanza kenti halkı, işçi çıkarımlarına karşı protesto gösterileri düzenledi, Belediye Başkanı ise Papa ile görüşmek için Vatikan’a gitme kararı aldı.
Beko, dünyaca ünlü Whirlpool’un operasyonlarını satın aldıktan sonra küresel operasyonlarını Beko Europe adı altında Hollanda merkezli bir yapıda sürdürüyor. Ancak Whirlpool alımının ardından şirket, bazı üretim tesislerinde daralma kararı aldı.
BÜYÜK BİR KÜÇÜLMEYE GİDİYOR
Polonya’daki üretimini sonlandıran Beko, İtalya’da da büyük bir küçülmeye gitmeye hazırlanıyor. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar İtalya’daki Siena ve Marche bölgelerindeki tesislerini kapatacak ve 1.935 çalışanını işten çıkaracak. Şirketin kararı, İtalya’daki iş dünyasında geniş yankı uyandırdı.
KÜRESEL MERKEZ KARARLILIĞI
Patronlar Dünyası'ndan Gökmen Mert Kural'ın haberine göre, Beko, İtalya’daki operasyonlarının büyük bir kısmını kapatacak olsa da, şirket yaptığı açıklamada, İtalya'nın küresel endüstriyel tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri açısından önemli bir merkez olmaya devam edeceğini belirtti. Yeni yatırımların robotik, otomasyon ve dijitalleşme odaklı olacağı ifade edildi.
İTAYANLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Beko'nun açıklamaları, İtalya'da büyük tepkilere yol açtı. Siena ve Comunanza’daki tesislerde çalışan işçilerin işten çıkarılacak olması, yerel halkın sokağa dökülmesine sebep oldu. Özellikle Comunanza'da yapılan protestolarda, işten çıkarmaların 332 kişiyi etkileyebileceği ifade edilerek, işçilere destek verildi. İtalyan sendikaları Fiom, Uilm, Fim ve Ugl'nin çağrısıyla gerçekleşen gösterilerde, halkın hükümete yönelik sert eleştirileri de gündeme geldi. Protestolarda, “Hükümet bu süreçte başarısız oldu” şeklinde ortak bir açıklama yapıldı.
İŞÇİLER, PAPA'DAN YARDIM BEKLİYOR
Comunanza’daki protestolar devam ederken, kent yönetimi de çözüm için girişimlerde bulunuyor. Belediye Başkanı Domenico Sacconi önderliğindeki bir heyet, Papa Francis ile görüşmek üzere Vatikan’a gitti. Kent halkı, Papa’nın işçilere destek vereceğini umuyor.
ÇAMAŞIR MAKİNELERİ, DAVUL OLDU
İtalya’daki televizyonlar, uzun yıllar boyunca Comunanza için refah anlamına gelen çamaşır makinelerinin şimdi "davul" olarak kullanıldığını vurguluyor. “Bölgenin geleceği iştir” pankartları ise dikkat çekiyor. Kentin ekonomisine yıllardır katkı sağlayan fabrikaların kapanması, yerel halkı derinden etkiliyor.
İŞÇİLERİN TEPKİLERİ ARTIYOR
Beko’nun fabrikasında çalışan Emidia, birkaç gün önce kendilerine yeni tulumlar verildiğini ve sonrasında fabrikanın kapanacağını duyduklarını belirterek, “Bizi sinirlendiren şey, kapanış kararından birkaç gün önce bize üzerinde Beko yazan yeni tulumlar verilmesiydi. Burada çok emek var, şimdi ne yapacağımı bilmiyorum” diyerek tepkisini dile getirdi. 8 çocuğu olan Clelio adlı bir diğer işçi ise, "Ya kapanırsa? Ne yapacağımı bilmiyorum, düşünmek bile istemiyorum" şeklinde endişelerini paylaştı.
Protesto gösterileri, Beko’nun tesislerinin bulunduğu Comunanza’nın merkezinde 4 kilometre boyunca devam etti.