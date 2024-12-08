Koç Holding'e Ait Beko'da Büyük Kriz!

KÜRESEL MERKEZ KARARLILIĞI

Patronlar Dünyası'ndan Gökmen Mert Kural'ın haberine göre, Beko, İtalya’daki operasyonlarının büyük bir kısmını kapatacak olsa da, şirket yaptığı açıklamada, İtalya'nın küresel endüstriyel tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri açısından önemli bir merkez olmaya devam edeceğini belirtti. Yeni yatırımların robotik, otomasyon ve dijitalleşme odaklı olacağı ifade edildi.

İTAYANLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Beko'nun açıklamaları, İtalya'da büyük tepkilere yol açtı. Siena ve Comunanza’daki tesislerde çalışan işçilerin işten çıkarılacak olması, yerel halkın sokağa dökülmesine sebep oldu. Özellikle Comunanza'da yapılan protestolarda, işten çıkarmaların 332 kişiyi etkileyebileceği ifade edilerek, işçilere destek verildi. İtalyan sendikaları Fiom, Uilm, Fim ve Ugl'nin çağrısıyla gerçekleşen gösterilerde, halkın hükümete yönelik sert eleştirileri de gündeme geldi. Protestolarda, “Hükümet bu süreçte başarısız oldu” şeklinde ortak bir açıklama yapıldı.

İŞÇİLER, PAPA'DAN YARDIM BEKLİYOR

Comunanza’daki protestolar devam ederken, kent yönetimi de çözüm için girişimlerde bulunuyor. Belediye Başkanı Domenico Sacconi önderliğindeki bir heyet, Papa Francis ile görüşmek üzere Vatikan’a gitti. Kent halkı, Papa’nın işçilere destek vereceğini umuyor.