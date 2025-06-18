5 Bin Lirası Olan Tapu Sahibi Oluyor! Kelepir Fiyatına Arsa Satışı Başladı
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar için dikkat çeken yeni bir satış ilanı yayımladı. Türkiye genelinde çeşitli taşınmazlar düşük bedellerle satışa sunulurken, Bitlis ve Erzincan’daki ilanlar özellikle öne çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan duyuruya göre, Bitlis Merkez'de bulunan bir arsa için tahmini ihale bedeli 5.000 TL olarak belirlendi. Arsanın teminat bedeli ise 1.250 TL. İhale, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 13.50’de düzenlenecek. Uygun bedelle arsa sahibi olmak isteyenler için bu satış, önemli bir fırsat sunuyor.
ERZİNCAN’DA 7 BİN LİRADAN TARLA SATIŞI
Bir diğer dikkat çeken ilan ise Erzincan’ın Kemaliye ilçesinden geldi. Milli Emlak, buradaki bir tarla için ihale bedelini 7.000 TL, teminat bedelini ise 1.400 TL olarak açıkladı. Bu ihalenin 19 Haziran 2025 Perşembe günü saat 11.30’da gerçekleştirileceği bildirildi.
SATIŞLAR AÇIK İHALE USULÜYLE YAPILACAK
Satışa çıkarılan arsa ve tarlalar, açık ihale yöntemiyle alıcılara sunulacak. Katılım şartları ve başvuru detayları ise Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımlanıyor.
YATIRIMCIYA CAZİP FIRSAT
Arsa ve tarla sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar için açıklanan bu düşük bedelli satış ilanları, sınırlı bütçeyle yatırım yapmak isteyenlere yeni bir kapı aralıyor. Gayrimenkule uygun fiyatlarla erişmek isteyenler için ihaleler önemli bir alternatif oluşturuyor.