5 Bin Lirası Olan Tapu Sahibi Oluyor! Kelepir Fiyatına Arsa Satışı Başladı

Yapılan duyuruya göre, Bitlis Merkez'de bulunan bir arsa için tahmini ihale bedeli 5.000 TL olarak belirlendi. Arsanın teminat bedeli ise 1.250 TL. İhale, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 13.50’de düzenlenecek. Uygun bedelle arsa sahibi olmak isteyenler için bu satış, önemli bir fırsat sunuyor.