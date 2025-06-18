Ünlü Maden Suyunun İçinde Tespit Edildi: Bütün Marketlerden Toplatılıyor

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu bakterinin vücudun kan, akciğer, sindirim sistemi ve cilt gibi birçok bölgesini etkileyebileceğini duyurdu. Enfeksiyon belirtileri arasında ateş, halsizlik, titreme, mide bulantısı, kas ağrısı, ishal ve nadiren işitme kaybı yer alıyor.

HANGİ ÜRÜNLER RİSK TAŞIYOR?

Geri çağırma şu parti numaralarına sahip ürünleri kapsıyor:

11A2543

12A2543

13A2541

TÜKETİCİLERE AÇIK UYARI

Coca-Cola, şu ana kadar ürünlerle bağlantılı bir sağlık vakası yaşanmadığını belirtti. Ancak, risk taşıyan bu parti numaralarına sahip ürünlerin tüketilmemesi, iade edilmesi ya da mağazalardan değişim talep edilmesi gerektiği vurgulandı. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin daha dikkatli davranması çağrısında bulunuldu.

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