Ünlü Maden Suyunun İçinde Tespit Edildi: Bütün Marketlerden Toplatılıyor
Ünlü maden suyu markası Topo Chico'nun bazı partilerinde zararlı bakteri tespit edildi. Coca-Cola'ya bağlı markaya ait bu ürünlerin bağışıklık sistemi zayıf bireyler için risk taşıdığı belirtilirken, market raflarından toplatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de geniş bir tüketici kitlesine sahip olan Topo Chico marka maden suyu, olası bakteri kontaminasyonu gerekçesiyle market raflarından toplatılmaya başlandı. Coca-Cola çatısı altında üretilen maden suyunun bazı partilerinde, bağışıklık sistemi zayıf bireyler için risk oluşturabilecek Pseudomonas aeruginosa bakterisine rastlanabileceği bildirildi.
COCA-COLA’DAN GERİ ÇAĞIRMA KARARI
Coca-Cola, söz konusu geri çağırmanın Arizona, Louisiana, Nevada, New Mexico ve Teksas eyaletlerindeki 40 farklı mağazayı kapsadığını açıkladı. Özellikle Teksas ve Louisiana’da satılan 18’li paketlerdeki 16,9 ons Topo Chico maden suları, potansiyel risk nedeniyle toplatılıyor.
RİSK GRUBUNDAKİLER İÇİN ÖLÜMCÜL TEHLİKE
Costco tarafından yapılan bilgilendirmede, ürünlerde yer alabileceği belirtilen Pseudomonas aeruginosa bakterisinin, doğal su kaynaklarında görülebileceği ancak bağışıklığı zayıf bireylerde ciddi enfeksiyonlara yol açabileceği vurgulandı. Sağlıklı kişilerde nadiren sorun oluşturmasına rağmen, risk grubundaki tüketiciler için hayati tehlike yaratabiliyor.
BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu bakterinin vücudun kan, akciğer, sindirim sistemi ve cilt gibi birçok bölgesini etkileyebileceğini duyurdu. Enfeksiyon belirtileri arasında ateş, halsizlik, titreme, mide bulantısı, kas ağrısı, ishal ve nadiren işitme kaybı yer alıyor.
HANGİ ÜRÜNLER RİSK TAŞIYOR?
Geri çağırma şu parti numaralarına sahip ürünleri kapsıyor:
11A2543
12A2543
13A2541
TÜKETİCİLERE AÇIK UYARI
Coca-Cola, şu ana kadar ürünlerle bağlantılı bir sağlık vakası yaşanmadığını belirtti. Ancak, risk taşıyan bu parti numaralarına sahip ürünlerin tüketilmemesi, iade edilmesi ya da mağazalardan değişim talep edilmesi gerektiği vurgulandı. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin daha dikkatli davranması çağrısında bulunuldu.
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