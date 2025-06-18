Dekstil Devi Konkordato Sürecine Girdi: 3 Aylık Geçici Mühlet Kararı Verildi
Teknik tekstil, endüstriyel üretim ve medikal cihaz alanında faaliyet gösteren Dost Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Natanael Tavit, sahibi olduğu 3 şirketle birlikte konkordato başvurusunda bulundu. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 11 Haziran 2025 itibarıyla Natanael Tavit ve şirketleri Dost Teknik Tekstil Ltd. Şti., Opera Proje ve Yapı A.Ş. ile Politek Medikal Cihazlar A.Ş. için 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Mahkeme, geçici mühlet süresi boyunca söz konusu şirketler hakkında herhangi bir icra ya da haciz işleminin yapılamayacağına hükmetti. Kararla birlikte alacaklılara karşı mali yükümlülüklerin yapılandırılması için yasal süreç başlamış oldu. Sürecin denetimi için 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi. Davanın ilk duruşması ise 4 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.
700’DEN FAZLA ÜRÜNLE FAALİYET GÖSTERİYORDU
Dost Grup, faaliyetlerine teknik tekstil alanında başlamış, ilerleyen yıllarda otomotiv, inşaat, ambalaj ve kuyumculuk gibi farklı sektörlere de açılmıştı. 700’ü aşkın ürün gamına sahip olan grup, yurtiçi ve yurtdışında birçok projeye imza atmıştı. 3.000 metrekarelik depolama alanıyla dikkat çeken grup, global markaların distribütörlüğünü üstlenerek sektördeki konumunu güçlendirmişti.
SOSYETE DÜNYASINDA TANINAN BİR İSİM
Dost Grup’un patronu Natanael Tavit, iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekmişti. 2018 yılında Selen Kozmetik’in CEO’su Selen Yorgun ile dünyaevine giren Tavit, Boğaz’daki gösterişli düğünü ve Maldivler’de gerçekleştirdikleri balayı ile magazin basınında geniş yer bulmuştu.
KONKORDATO SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK
Mahkemenin verdiği geçici mühlet kararı, Dost Grup ve bağlı şirketlerinin mali açıdan toparlanma sürecini başlatırken, konkordato komiserlerinin raporları doğrultusunda şirketlerin nihai geleceği belirlenecek. Sürecin sonunda mahkeme, konkordato taleplerine ilişkin kesin kararını açıklayacak.