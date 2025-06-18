Dekstil Devi Konkordato Sürecine Girdi: 3 Aylık Geçici Mühlet Kararı Verildi

Mahkeme, geçici mühlet süresi boyunca söz konusu şirketler hakkında herhangi bir icra ya da haciz işleminin yapılamayacağına hükmetti. Kararla birlikte alacaklılara karşı mali yükümlülüklerin yapılandırılması için yasal süreç başlamış oldu. Sürecin denetimi için 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi. Davanın ilk duruşması ise 4 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.