Otomotiv Devi Apar Topar 'Getirin' Dedi: 259 Binden Fazla Araçta Fren Riski Ortaya Çıktı
Japon otomotiv markası Honda, Amerika Birleşik Devletleri’nde ciddi bir güvenlik riski nedeniyle büyük çaplı bir geri çağırma operasyonu başlattı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, fren pedalı sisteminde tespit edilen teknik bir arıza nedeniyle 259 bini aşkın araç servise çağrılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan resmi duyuruda, fren pedalının zamanla yerinden çıkabileceği ve bunun araç frenleme sistemini devre dışı bırakabileceği belirtildi. Bu durumun, hem sürücü hem de yolcular için kaza ve yaralanma riskini artırdığına dikkat çekildi.
HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?
Geri çağırma kararı şu modelleri kapsıyor:
2021-2025 model yılları arasındaki Acura TLX
2023-2025 model Acura MDX
2023-2025 model Honda Pilot
Bu araç sahiplerinin en kısa sürede yetkili servislerle iletişime geçerek ücretsiz kontrol ve gerekli parça değişim işlemleri için randevu almaları isteniyor.
HONDA'DAN AÇIKLAMA
Honda, olası kazaların önlenmesi adına sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve müşterilere gerekli tüm bilgilendirmenin yapılacağını açıkladı. Şirket ayrıca söz konusu üretim hatasının sadece belirli üretim partilerinde görüldüğünü belirtti.