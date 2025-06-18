Otomotiv Devi Apar Topar 'Getirin' Dedi: 259 Binden Fazla Araçta Fren Riski Ortaya Çıktı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan resmi duyuruda, fren pedalının zamanla yerinden çıkabileceği ve bunun araç frenleme sistemini devre dışı bırakabileceği belirtildi. Bu durumun, hem sürücü hem de yolcular için kaza ve yaralanma riskini artırdığına dikkat çekildi.