Telefonunuzu Şarj Etmeden Önce Yapın, Şarj ve Batarya Süresini Artırın
Akıllı telefonların pili, günlük kullanımda en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri. Ancak birçok kullanıcı, şarj esnasında yapılan basit hataların bataryaya uzun vadede ciddi zarar verdiğinin farkında değil. Uzmanlara göre, doğru şarj alışkanlıkları sayesinde telefonun pil ömrü neredeyse iki katına kadar uzayabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Telefon şarj edilirken doğal olarak ısınır. Ancak cihaz kılıfın içindeyken bu ısı dışarı atılamaz ve batarya daha fazla yıpranır. Bu nedenle cihazı şarja takmadan önce kılıfını çıkarmak, pilin aşırı ısınmasını engelleyerek ömrünü uzatabilir.
Ayrıca, telefonu düz ve serin bir zemine yerleştirmek, şarj sırasında oluşabilecek termal stresin azaltılmasına yardımcı olur. Bu küçük önlem bile bataryanızın performansını korumada büyük rol oynar.
BU HATALAR PİLİ ÖLDÜRÜYOR
En sık yapılan hatalardan biri, cihazı tamamen boşalana kadar kullanmak ya da sürekli yüzde 100’e kadar şarj etmek. Uzmanlara göre, ideal şarj aralığı %50 ile %80 arasında tutulmalı. Tam şarj ve sıfıra kadar deşarj, pil sağlığını olumsuz etkiliyor.
Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu ise gece boyunca şarjda bırakmak. Modern telefonlar %100’e ulaştıktan sonra şarjı durdursa da, gece boyunca cihazın prize bağlı kalması bataryada mikro ısınmalar ve tekrar eden küçük şarj döngülerine neden olarak batarya ömrünü kısaltabiliyor.
PİL ÖMRÜ NASIL UZATILIR?
Güç tasarrufu modunu kullanın: Özellikle şarj imkanınız kısıtlıysa veya batarya seviyesi %30’un altına düştüyse, bu mod cihazın enerji tüketimini ciddi oranda azaltabilir.
Ekran parlaklığını düşürün: Ekran, telefonun en çok enerji harcayan bileşenlerinden biridir. Otomatik parlaklık ayarı sayesinde gereksiz pil harcamalarının önüne geçebilirsiniz.
Wi-Fi, Bluetooth ve konum servislerini kapatın: Bu özellikler arka planda çalışmaya devam eder ve kullanılmadığında dahi pil tüketir. İhtiyaç dışı zamanlarda devre dışı bırakmak, bataryayı rahatlatır.
Arka planda çalışan uygulamaları kapatın: Açık kalan uygulamalar, görünmeyen ancak sürekli bir pil yüküne neden olabilir. Düzenli olarak uygulama yönetimini gözden geçirin.
Sistem güncellemelerini ihmal etmeyin: Telefon üreticileri, her yeni güncellemeyle sistem verimliliğini artırır. Bu güncellemeler, enerji kullanımında iyileştirmeler de içerdiği için cihazın pil performansına katkı sağlar.