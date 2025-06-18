Telefonunuzu Şarj Etmeden Önce Yapın, Şarj ve Batarya Süresini Artırın

Telefon şarj edilirken doğal olarak ısınır. Ancak cihaz kılıfın içindeyken bu ısı dışarı atılamaz ve batarya daha fazla yıpranır. Bu nedenle cihazı şarja takmadan önce kılıfını çıkarmak, pilin aşırı ısınmasını engelleyerek ömrünü uzatabilir.

Ayrıca, telefonu düz ve serin bir zemine yerleştirmek, şarj sırasında oluşabilecek termal stresin azaltılmasına yardımcı olur. Bu küçük önlem bile bataryanızın performansını korumada büyük rol oynar.