Meleklerin Meyvesi Diye Biliniyor: Sarısı Meyve, Yeşili Sebze Diye Satılıyor! Tanesi 100 Liraya Alıcı Buluyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde tropikal meyve üretimi her geçen yıl çeşitlenerek büyüyor. Muz ve avokadonun ardından meleklerin meyvesi diye bilinen papaya da bölgedeki üreticilerin gözdesi haline geldi. Sarısı meyve yeşili sebsze diye satılan ve sınırlı alanda yapılan üretim, hem yüksek verimi hem de kazancı ile dikkat çekiyor. Tanesi 100 TL'ye alıcı bulan papayanın faydaları saymakla bitmiyor.