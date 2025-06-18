Meleklerin Meyvesi Diye Biliniyor: Sarısı Meyve, Yeşili Sebze Diye Satılıyor! Tanesi 100 Liraya Alıcı Buluyor

Meleklerin meyvesi olarak bilinen tropikal iklimin gözdesi papaya, Alanya'da hasat sezonunu açtı. Olgun meyvesi market raflarını süslerken, yeşil hali Çin mutfaklarının vazgeçilmezi oldu. Sarısı meyve, yeşili sebze olarak satılan papayanın tanesi 100 liraya kadar alıcı buldu.

Kaynak: İHA

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Meleklerin Meyvesi Diye Biliniyor: Sarısı Meyve, Yeşili Sebze Diye Satılıyor! Tanesi 100 Liraya Alıcı Buluyor - Resim: 1

Antalya’nın Alanya ilçesinde tropikal meyve üretimi her geçen yıl çeşitlenerek büyüyor. Muz ve avokadonun ardından meleklerin meyvesi diye bilinen papaya da bölgedeki üreticilerin gözdesi haline geldi. Sarısı meyve yeşili sebsze diye satılan ve sınırlı alanda yapılan üretim, hem yüksek verimi hem de kazancı ile dikkat çekiyor. Tanesi 100 TL'ye alıcı bulan papayanın faydaları saymakla bitmiyor.

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Meleklerin Meyvesi Diye Biliniyor: Sarısı Meyve, Yeşili Sebze Diye Satılıyor! Tanesi 100 Liraya Alıcı Buluyor - Resim: 2

SARISI MEYVE YEŞİLİ SEBZE DİYE SATILIYOR

Seralarda özenle yetiştirilen papayaların hasadı başladı. Haziran ayından ekim ayına kadar sürecek hasat döneminde toplanan meyveler, pazarda 50 ila 100 TL arasında fiyatlarla satılıyor. Bazı alıcılar papayayı olgunlaşmış haliyle tercih ederken, bazıları ise çağla haliyle tezgahlara taşıyor. Özellikle Çin restoranları, yeşil papayaya yoğun talep gösteriyor.

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Meleklerin Meyvesi Diye Biliniyor: Sarısı Meyve, Yeşili Sebze Diye Satılıyor! Tanesi 100 Liraya Alıcı Buluyor - Resim: 3

TANESİ 100 TL'DEN TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI

Mahmutlar Mahallesi'nde tropikal meyve üretimi yapan Saadettin Koç, 1 dönümlük arazide papaya yetiştirdiklerini belirterek, “Hasada yaklaşık bir hafta önce başladık. Meyveler sararmaya başladı. Pazar talebi çok iyi, kazanç da yüz güldürüyor. Yeşil papayaları Çin lokantalarına veriyoruz, sararanları ise iç piyasaya sunuyoruz. Fiyatlar 50 TL’den başlayıp 100 TL’ye kadar çıkıyor” dedi.

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Meleklerin Meyvesi Diye Biliniyor: Sarısı Meyve, Yeşili Sebze Diye Satılıyor! Tanesi 100 Liraya Alıcı Buluyor - Resim: 4

Papaya, Alanya’da yükselen tropikal meyve trendinin en yeni üyelerinden biri olarak üreticisine kazandırırken, tüketici nezdinde de giderek daha fazla ilgi görüyor.

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