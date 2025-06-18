Ne BYD Ne BMW Ne Mercedes: Bedava Fiyata Togg Fırsatı Duyuruldu

KAÇIRILMAYACAK VERGİ AVANTAJI

Kurumsal müşteriler açısından en dikkat çekici unsurlardan biri de vergi avantajı. Şirket adına satın alınan araçlar, muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterilebildiğinden, firmalar vergisel anlamda da ciddi tasarruf sağlayabiliyor. Yakıt, bakım, otopark ve diğer operasyonel masraflar da şirket giderlerine eklenerek vergi yükünü azaltıyor.