Ne BYD Ne BMW Ne Mercedes: Bedava Fiyata Togg Fırsatı Duyuruldu
Türkiye’nin elektrikli otomobil markası Togg, kurumsal müşteriler için sunduğu özel finansman kampanyasıyla dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Yerli üretim Togg T10X modeline sahip olmak isteyenler için cazip koşullar oluşturuldu. Kampanya kapsamında yalnızca 330 bin TL peşinat ödeyen şirketler, Togg T10X sahibi olabiliyor.
1,5 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK
Kampanya kapsamında, T10X V2 uzun menzil modelini satın almak isteyen kurumsal müşterilere 48 ay vadeyle, yüzde 3,30 faiz oranı üzerinden 1,5 milyon TL’ye kadar kredi imkânı tanınıyor. Aracın güncel satış fiyatı ise 1 milyon 830 bin TL seviyesinde. Böylece şirketler yalnızca peşinat bedelini karşılayarak kalan tutarı uygun koşullarda finanse edebiliyor.
AYLIK TAKSİT TUTARI NE KADAR?
Bu özel finansman fırsatından yararlanan işletmeler, her ay yaklaşık 64 bin 561 TL taksit ödeyerek Togg T10X'e sahip olabiliyor. 48 ay boyunca sürecek ödeme planı, araç sahibi olmayı planlayan firmalara hem maliyet avantajı hem de bütçe dostu bir çözüm sunuyor.
KAÇIRILMAYACAK VERGİ AVANTAJI
Kurumsal müşteriler açısından en dikkat çekici unsurlardan biri de vergi avantajı. Şirket adına satın alınan araçlar, muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterilebildiğinden, firmalar vergisel anlamda da ciddi tasarruf sağlayabiliyor. Yakıt, bakım, otopark ve diğer operasyonel masraflar da şirket giderlerine eklenerek vergi yükünü azaltıyor.