Emekli Promosyonlarına Zam: Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor? İşte Tüm Detaylar

En düşük emekli maaşı 10 bin TL’den 12 bin 500 TL‘ye yükseltilirken milyonlarca emekli ise temmuz döneminde açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası yüzde 24,73 oranında zam aldı. Bankalar arası emekli promosyon yarışı başladı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte Hürriyet'in haberine göre tüm detaylar...

Yapı Kredi: Maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-20.000 TL olanlara 12.500 TL, 20.000 TL’nin üzerinde olanlara 15.000 TL nakit promosyon veriyor ve fatura talimatı ile birlikte ödenen promosyon 18.000 TL’ye çıkıyor.