Emekli Promosyonlarına Zam: Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor? İşte Tüm Detaylar

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankalar arası promosyon yarışı başladı. Bankalar promosyon tutarlarını güncelledi. Promosyonlar, maaş dilimlerine göre belirleniyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En fazla emekli promosyonu veren banka hangisi? Emekli banka promosyonu şartları neler? Yapı Kredi, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank emeklilere ne kadar promosyon verecek? İşte detaylar...

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Emekli Promosyonlarına Zam: Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor? İşte Tüm Detaylar - Resim: 1

En düşük emekli maaşı 10 bin TL’den 12 bin 500 TL‘ye yükseltilirken milyonlarca emekli ise temmuz döneminde açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası yüzde 24,73 oranında zam aldı. Bankalar arası emekli promosyon yarışı başladı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte Hürriyet'in haberine göre tüm detaylar...

Yapı Kredi: Maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000-15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-20.000 TL olanlara 12.500 TL, 20.000 TL’nin üzerinde olanlara 15.000 TL nakit promosyon veriyor ve fatura talimatı ile birlikte ödenen promosyon 18.000 TL’ye çıkıyor.

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