SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Çifte Zam Hesabı: Maaşlar Baştan Hesaplandı! İşte Emekli ve Memur Maaşında Son Rakamlar
Merkez Bankası’nın enflasyon tahminini güncellemesiyle birlikte çifte zam senaryosu gündeme geldi. Milyonlarca emekli ve memur için iki ayrı artış oranı hesaplandı. Yüzde 31 ve yüzde 33’lük tahminlere göre maaş tabloları değişirken, en düşük emekli maaşı da yeni zirvesine ulaştı. Peki, emekli maaş zammı, memur maaş zammı ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Kaynak: A Haber
Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi 2026 yılı için maaş zammı hesaplarına başladı. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini revize etmesiyle birlikte zam oranlarında çifte senaryo gündeme geldi. Bu senaryolarla birlikte en düşük emekli maaşı için de yeni rakamlar hesaplandı. Peki, emekli maaş zammı, memur maaş zammı ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
2026 OCAK ÇİFTE ZAM HESABI
Yılın ilk dört aylık enflasyon verisi belli olurken, maaş artışını netleştirecek son iki aylık veri bekleniyor. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminini yüzde 31-33 aralığına yükseltmesi, hesaplamalarda önemli değişikliğe yol açtı. Buna göre, milyonlarca vatandaşın yeni yılda alacağı zam oranı artık bu tahmin aralığına göre şekillenecek.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
A Haber’e konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, hem emekliler hem de memurlar için yeni maaş senaryolarını paylaştı. Erdem, “Emekli ve memur maaş artışlarını belirleyen en önemli unsur enflasyon. Merkez Bankası yıl sonu tahminini yüzde 31 ile 33 arasında güncelledi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yıl sonu artışı yüzde 13-14 aralığında, memur ve memur emeklileri içinse yüzde 18-20 seviyelerinde olacak gibi görünüyor” dedi.
EN DÜŞÜK MAAŞ RAKAMLARI ORTAYA ÇIKTI
Erdem’in paylaştığı hesaplamalara göre;
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 31’lik tahmine göre 18.954 TL’den 19.243 TL’ye,
En düşük memur maaşı yüzde 31’lik senaryoda 60.947 TL’ye, yüzde 33’lük tahmine göre ise 61.856 TL’ye,
En düşük memur emeklisi maaşı ise yüzde 31’lik tahmine göre 27.912 TL’ye, yüzde 33’lük senaryoda ise 28.320 TL’ye yükselecek.
Kesin zam oranları ve yeni maaşlar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı aralık ayı enflasyon verilerinin ardından 3 Ocak 2026 tarihinde netleşecek.