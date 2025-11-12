SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Çifte Zam Hesabı: Maaşlar Baştan Hesaplandı! İşte Emekli ve Memur Maaşında Son Rakamlar

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

A Haber’e konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, hem emekliler hem de memurlar için yeni maaş senaryolarını paylaştı. Erdem, “Emekli ve memur maaş artışlarını belirleyen en önemli unsur enflasyon. Merkez Bankası yıl sonu tahminini yüzde 31 ile 33 arasında güncelledi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yıl sonu artışı yüzde 13-14 aralığında, memur ve memur emeklileri içinse yüzde 18-20 seviyelerinde olacak gibi görünüyor” dedi.