Eski Sayaçlar Tek Tek Sökülecek! Milyonlarca Abone İçin Tarih Verildi! Kaçırana 10 Bin TL Para Cezası Kesilecek

SON 45 GÜN KALDI

Birçok abonenin hala sayaç değişimi yapmadığı belirlenirken, sürecin yılbaşında resmen başlayacak olması nedeniyle vatandaşlara 45 günlük kritik bir süre kaldı.

Belirlenen tarihe kadar listeyi bildirmeyen, yanlış veya eksik bildiren aboneler için de idari yaptırımlar devreye girecek.

YETKİ BELGESİ DÜZENLEMESİ DE YÜRÜRLÜKTE

Ayrıca, ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarını yapacak işletmelere verilen yetki belgelerine ilişkin yönetmelik değişikliği de Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme ile tamir ve ayar hizmeti veren firmaların yetki, uygunluk ve muayene süreçleri yeniden düzenlendi.