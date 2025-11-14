Eski Sayaçlar Tek Tek Sökülecek! Milyonlarca Abone İçin Tarih Verildi! Kaçırana 10 Bin TL Para Cezası Kesilecek
Eski doğal gaz sayaçlarının kullanım süresi bitiyor ve milyonlarca abone için kritik geri sayım başladı. Değişim için sadece 45 gün kaldı; yenilemeyenlere ise 2026’da 10 bin TL’ye varan ceza uygulanacak. Peki kimler sayaç değiştirmek zorunda, hangi sayaçlar kapsamda ve süreci başlatmayanları ne bekliyor? İşte detaylar…
Milyonlarca doğal gaz abonesini yakından ilgilendiren sayaç değişimi için geri sayım başladı. Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme sonrası, eski tarihli doğal gaz sayaçlarının kullanım süresi 31 Aralık 2025 tarihinde sona eriyor.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, süresi dolan sayaçları yenilemeyen abonelere 2026 yılında 10 bin TL’ye kadar para cezası uygulanacağını duyurdu. Yeni sisteme göre abonelerin, bulundukları ilin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne başvurarak sayaç değişikliğiyle ilgili bildirim yapmaları gerekiyor.
HANGİ SAYAÇLAR DEĞİŞECEK?
Yeni yönetmeliğe göre 2014–2019 yılları arasında piyasaya sürülen ya da son muayenesi bu dönem içinde yapılan sayaçlar 31 Aralık 2025’e kadar mutlaka değiştirilecek. Sayaçların sökülmesi ve anlaşmalı servislere teslim edilmesi ise kullanıcıların sorumluluğunda olacak. Muayene sonucunda uygun bulunan sayaçlar damgalanarak yeniden kullanılabilecek.
SON 45 GÜN KALDI
Birçok abonenin hala sayaç değişimi yapmadığı belirlenirken, sürecin yılbaşında resmen başlayacak olması nedeniyle vatandaşlara 45 günlük kritik bir süre kaldı.
Belirlenen tarihe kadar listeyi bildirmeyen, yanlış veya eksik bildiren aboneler için de idari yaptırımlar devreye girecek.
YETKİ BELGESİ DÜZENLEMESİ DE YÜRÜRLÜKTE
Ayrıca, ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarını yapacak işletmelere verilen yetki belgelerine ilişkin yönetmelik değişikliği de Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme ile tamir ve ayar hizmeti veren firmaların yetki, uygunluk ve muayene süreçleri yeniden düzenlendi.