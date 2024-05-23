Amasya'da göz yaşartmayan hasat başladı; rekolte, üreticinin yüzünü güldürdü: Tarlada kilosu 7 TL!

Amasya'da soğan hasadı başladı. Mutfakların ve lezzetli yemeklerin vazgeçilmezi olan soğan tarlada kilosu 7 TL’den başlayan fiyatlarla satılırken, üreticiler göz yaşartmadığını duyurdu.

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Amasya'da erkenci soğan hasadı başladı.

Türkiye'de soğan üretiminde 2. sırada bulunan Amasya'da bu yıl 428 bin tondan fazla soğan rekoltesi bekleniyor. Üreticilerin göz yaşartmadığını duyurduğu soğan tarlada kilosu 7 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

"DIŞ PAZARDA DA ALICISI VAR"

Hasada ilişkin konuşan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, "Dış pazarda da alıcısı var. Orta Doğu ülkelerine ürün gönderiyoruz. Avrupa ülkelerine de zaman zaman ürün gönderilmekte" dedi.

Amasya'da göz yaşartmayan hasat başladı; rekolte, üreticinin yüzünü güldürdü: Tarlada kilosu 7 TL! - Resim : 1

SOĞAN

Soğan, mutfakta çok yönlü bir şekilde kullanılabilen bir sebzedir.

Soğan; salatalarda, sandviçlerde ve garnitürlerde kullanılabilir. Çorbalara, güveçlere, soslara, et yemeklerine ve sebze yemeklerine eklenebilir. Soğan halkaları, soğan cipsleri ve soğan sosu gibi farklı lezzetler hazırlanabilir. Etleri yumuşatmak ve lezzetlendirmek için kullanılabilir.

Soğanın faydaları:

Soğan, C vitamini, K vitamini, B6 vitamini, potasyum ve manganez gibi birçok vitamin ve mineral içerir. Ayrıca, antioksidanlar bakımından da zengindir. Soğanın birçok sağlık faydası olduğu bilinmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirebilir, kalp hastalıklarına karşı koruyabilir ve kansere karşı koruma sağlayabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Amasya
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