Transfer harekatı başladı: Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho o ismi çok istiyor!

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Pierre-Emile Hojbjerg'i transfer etmeyi çok istediği iddia edildi.

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Transfer harekatı başladı: Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho o ismi çok istiyor!

Süper Lig’de geçen sezonu ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe gelecek sezona iddialı bir şekilde girmek için çalışmalarını hızlandı.

Teknik direktörlük görevine getirilen dünyaca ünlü isim Jose Mourinho, gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı.

TRT Spor’un haberine göre, bu kapsamda, çalışmalara başlayan Başkan Ali Koç ve kurmayları, Pierre-Emile Hojbjerg için girişimlere başladı.

Tottenham forması giyen 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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